"Film Urota", koji možete pogledati večeras na Domi TV u 19:55, temelji se na stvarnom tajnom programu C.I.A.-e.

Napeti politički triler "Urota" je vrhunski film koji je okupio glumce nagrađene Oscarom i redatelja hita "Goonies".

U središtu radnje je neobični taksist iz New Yorka Jerry Flatcher koji je opsjednut terijama zavjere o američkoj vlade. Uskoro se jedna od njih pokaže istinitom i postaje preko noći lovina i nastoje ga eliminirati. Problem je i što mu nitko ne vjeruje osim Alice Sutton koja radi u Ministarstvu pravosuđa i istražuje ubojstvo svog oca koji je bio sudac. Pomažući mu počinje shvaćati da je možda baš Jerry rješenje njezine istrage.

Taksista je utjelovio Mel Gibson, a Alice tumači Julia Roberts. U filmu se pojavljuje i Patrick Stewart te je redatelj Richard Donner koji je iznenadio anegdotom o tome kako je upoznao scenarista Briana Helgelanda.

Naime, Richard se vozio u poznatu filmsku produkcijsku kuću Warner Brothers kada je vidio Briana kako drži znak na kojem je pisalo da će pisati za posao, za novac. Redatelj je stao i izašao iz auta te mu je odlučio dati šansu i zaposlio ga na filmu "Urota".

Richard je otkrio i kako je Mel improvizirao u uvodnim scenama u kojima njegov lik Jerryja priča o teorijama zavjere svojim putnicima. U filmu je najbitniji za zaplet C.I.A.-in tajni program MKUltra, a on je stvaran i dobro dokumentiran. Američka služba je naredila uništavanje spisa, no njih 20.000 je nekako sačuvano i pušteno u javnost 1977. zbog slobode informacija.

Doktora, koji pušta lik Alice da postoji Jerryja vezanog lisicama za krevet, utjelovio je Donald Gibson, mlađi brat Mela Gibsona. On mu pomaže u sceni kada doživi infarkt.

Jerryjev taksi nosi broj 1S48, a bus za koji on prikvači kolica s voćem ima broj 1648. To je posveta kaskaderu Harryju Wowchuku koji je radio na filmu i rođen je 16. listopada 1948. On je surađivao s Donnerom na tri filma.

Mel je iskoristio set trilera da napravi seminar za filmaše, pripadnike LGBT zajednice. Tako je pokušao pokazati da je neispravna percepcija njega u javnosti kao homofoba.

Zanimljivo je i kako oskarovka Julia nije bila prvi i jedini izvor za ulogu Alice. Donner je razmatrao i Winonu Ryder.