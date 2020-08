Akcijska komedija "Gas do daske", koju možete večeras pogledati na Novoj TV u 23:20, osvojila je gledatelje diljem svijeta urnebesnim dogodovštinama.

Akcijska komedija "Gas do daske" nasmijat će vas do suza sa zabavnim policijskim duom koji zajedno pokušava riješiti slučaj.

Radnja prati inspektora Leeja iz Hong Konga koji je došao u Ameriku kako bi pomogao federalnim agentima koji traže otetu kćer kineskog veleposlanika. Gangsteri traže 50 milijuna dolara kako bi pustili djevojčicu i FBI ne zna kako to riješiti. Lee tu vidi priliku da se dokaže, a kako se njegov rad ne sviđa agentima, dodijele mu policajca Cartera da ga nadzire.

Ulogu Leeja je utjelovio poznati akcijski junak Jackie Chan, a Cartera tumači Chris Tucker. Inače, komedija "Gas do daske" prvi je film koji je Chan snimio u Hollywoodu nakon 80-ih. Postao je veliki hit i zaradio je u kinima diljem svijeta 244 milijuna dolara dok je njegov budžet bio 35 milijuna dolara. Za to je najviše zaslužna filmska tehnika "buddy buddy", odnosno suradnja dva sukobljena lika koja moraju raditi zajedno da bi riješili neki zločin. Pritom se događaju mnoge duhovite situacije koje zabavljaju gledatelje.

Film je režirao Brett Ratner koji je veliki obožavatelj filmova koje je Chan snimio u Hong Kongu. Odlučio je koristiti šale i anegdote iz ranijih glumčevih uspješnica među kojima je i "Dobričina" snimljen samo godinu dana prije njega, 1997.

Jackie je umalo poginuo na setu snimajući scenu s metalnim kutijama koje su ga skoro zdrobile. Nedostajalo je tek četvrtina sekunde sve završi tragično.

Tucker voli uvijek improvizirati na filmskim snimanjima, a to je činio i komedijom "Gas do daske". Redatelj je istaknuo kako je ponekad izmjenjivao većinu dijaloga, no njemu to nije smetalo.

Nakon što je dovršeno uređivanje filma, pokazan je probnoj publici koja je smatrala da treba ubaciti još akcijskih scena Jackie Chana. Producenti i glumci su se vratili na set i snimili dio u kojem se Chan bori protiv nekoliko negativaca te onaj s golemom vazom što se pokazalo kao formula za uspjeh.