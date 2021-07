Turistička zajednica Grada Zadra ovaj Festival najavljuje kao jedan od događaja uz koji ćemo plesati u godinama koje su pred nama.

Nakon dugo godina Zadar je dobio festival koji će postati tradicionalan. Prvi dan Zadar Sunset festivala obilježio je DJ Andrea Oliva koji je plesnim hitovima oduševio stotine rasplesanih gostiju. Festival se održava uz poštivanje svih epidemioloških preporuka te svi moraju imati COVID propusnicu ili imati negativan test, a testirati se može i na samom ulazu na Festival.

"Prvi dan pokazao je koliko su ljudi željni glazbenih događanja koja nas podsjećaju na vremena prije pandemije. Andrea Oliva i svi DJ-i koji su nastupili prve večeri oduševili su sve prisutne i pokazali koliko je Zadru nedostajao ovakav Festival!", rekao je Bruno Vukelić iz BSH Events koji je uz zadarski brend Selected Croatia suorganizator Festivala. Turistička zajednica Grada Zadra ovaj Festival najavljuje kao jedan od događaja uz koji ćemo plesati u godinama koje su pred nama.

Druga večer Festivala bit će u znaku atraktivne Talijanke Deborah de Luce. Njeni hitovi kao što su "Dori Me", "Moon After Sun", "Techno Mood", "Give Me Back" poznati su diljem svijeta. Ona je rođena u predgrađu Napulja, Sciamipiji, a kvart s jednom od najviših stopa kriminala u Italiji natjerao je mladu djevojku da odseli iz rodnog grada. Preselivši u rođena Modenu upisala je školu dizajna no ljubav prema glazbi ubrzo je presudila pa je tako Deborah počela raditi u noćnim klubovima samo kakao bi se što više približila glazbi. Naposljetku je upoznala producenta i DJ-a Giuseppea Cennama te tada njezina profesionalna karijera kreće strelovito naprijed. Talent i vrhunsku glazbu ove DJ-ice ubrzo je prepoznala milijunska publika, a Deborah je ubrzo postala jedna od najtraženijih DJ-ica u Europi i šire. Njezini hitovi kao što su "Deep Inside Me", "Guitar", "Balearic", "Velando" samo su dio vrhunske glazbene priče u kojoj ćemo uživati na zadarskom Pozdravu Suncu.



Uz Deborah De Lucu impresivan line up drugog dana Festivala čine Andrologic, Damian Leboss i Neroa te Puff Puff-e.