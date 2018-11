Izdvojili smo pet predstava koje se trenutačno mogu pogledati na daskama zagrebačkih kazališta, a mogle bi vas potaknuti na razmišljanje, nasmijati vas ili vam pružiti utjehu i pokazati da niste sami u borbi s razlikama između spolova.

Trenutačna ponuda zagrebačke kazališne scene vrvi predstavama koje tematiziraju upravo odnose muškaraca i žena te sve ono što ih stereotipno prati.

1. "Muškarci su s Marsa, žene su s Venere"

Književni bestseller „Muškarci su s Marsa, žene su s Venere“ objavljen je 1993. kao jedna od prvih uspješnica popularne psihologije u svijetu. Polemika o tome jesu li muškarci i žene isti ili nisu iz knjige je prenesena na kazališnu scenu Vidra u Zagrebu u produkciji Umjetničke organizacije Teatroman.

Svoju popularnost ova predstava duguje duhovitim primjerima iz svakodnevnog života s kojima se većina ljudi može poistovjetiti. Teorija o različitosti razmišljanja muškaraca i žena proslavila je istoimenu knjigu, a njezini osnovni zaključci prebačeni su i na predstavu. Tako posjetitelji mogu saznati na koji način najlakše neutralizirati komunikacijske šumove s partnerom, koliko različito spolovi izražavaju ljubav ili gledaju na seks te kako se obračunavaju jedno s drugim u trenucima kriza.

Više od sat vremena smijeha i stereotipa?

Upravo zato što ova predstava nije klasična drama, već tip predavačkog humorističnog nastupa koji potiče ljude na razmišljanje o vlastitim vezama, gledanost je iznimna. Od mladih parova do iskusnih bračnih partnera s više od nekoliko desetljeća braka iza sebe, publika nakon ove predstave odlazi kući zbližena.

Katarzičan je osjećaj kada vam netko prezentira kako sve ono što zamjerate svome partneru on ne čini namjerno ili iz pakosti, već zbog različita viđenja stvari. „Muškarci su s Marsa, žene su s Venere“ svoj uspjeh duguje toplini koja iz nje izvire. U društvu u kojem su sve kraće veze postale norma, razvrgavanje odnosa in, a nepovjerenje je sveokupno ovladalo relacijama između muškaraca i žena, ugodno je u tami kazališnih stolica slušati kako održati i popraviti svoju vezu.

Unatoč mnogim dobrim karakteristikama, tehnički korektnoj izvedbi i zabavnom sadržaju, treba primijetiti da ovaj tip popularne psihologije vrvi stereotipima i generalizacijama koje svode ljude na primordijalne osobine te se time svrstava u jeftiniji spektar zabave, koji iako pruža osjećaj ugode, u sebi ne nosi ništa revolucionarno. Ako ste raspoloženi za opuštajuću večer puno dosjetaka, ovo je predstava za vas, ako želite nov ili ozbiljniji pristup međuljudskim odnosima, bolje je pokucati na vrata nekog drugog teatra.

2. "5žena.com"

Koprodukcija Teatromana i Satiričkog kazališta Kerempuh donijela je veliki međunarodni kazališni hit i na zagrebačku scenu. Predstava„5žena.com“ uspješnica je koja na duhovit način razotkriva tajne ženskog pogleda na svijet.

Pod redateljskom palicom Renea Bitorajca ansambl od pet glumica progovara o ženskom viđenju muškaraca, seksa i ljubavnih veza iz potpuno ženske perspektive, bez imalo zadrške ili političke korektnosti. Niz od pet monologa o ljubavnim problemima različitih žena, različitih stavova, stilova života i generacija povezuje jedno – neodobravanje, blago rečeno zadirkivanje i analiziranje svih mana muškog roda. Za ovu bi se predstavu i njezine protagonistice moglo ustvrditi da progovaraju o onom slavnom – „ne možemo s njima, a ne možemo ni bez njih!“.

Usredotočenost na žensku publiku ovom se satiričnom komadu ne može ozbiljno zamjeriti jer je sav diskurs usmjeren i baziran isključivo prema ženskim stereotipnim žalopojkama, viđenju svijeta i ženskom iskustvu koje je dobrodošlo kao dašak svježine u društvu koje je potpuno zaokupljeno snažnim muškim likovima, patrijahatom i dominantno maskulinom percepcijom svijeta.

Međunarodni uspjeh koji je ovaj koncept doživio urodio je postavljanjem i muške inačice iste izvedbe – "Muškarci.hr", koja dolazi kao odgovor muškaraca na prozivke žena.

Zabavna interakcija dviju predstava koja će potencijalno natjerati publiku da pogledaju obje i dobiju duplu dozu smijeha, stereotipa i opuštanja uz dobro poznate muško-ženske zavrzlame.

3. "Magic Evening"

Premijerno izvedena u veljači 2017. godine u teatru &TD, predstava „Magic Evening“ Anice Tomić i Jelene Kovačić zagrebačkoj je publici omogućila da uživa u maloj, intimnoj i vrlo suvremenoj predstavi koja se bavi modernim vezama i muško-ženskim odnosima koji su okarakterizirani prevelikim očekivanjima te još većim razočaranjima.

„Magic Evening“ priča je o sasvim običnoj večeri tijekom koje se, uz pokoju bocu alkohola, dva para, jedan stereotipan, a drugi nekonvencionalan, suočavaju sa samima sobom, svojim strahovima, svojim partnerima i vlastitim duboko zakopanim strahovima. Intimnom atmosferom jednog malenog stana, uređenog u Ikei, koji pripada srednjem sloju zagrebačkog društva, mladom paru intelektualaca koji su ogrezli u pričama o umjetnosti, kulturi i onome što je zaista u životu vrijedno, ova nas predstava navodi na propitivanje o tome što su naša vlastita očekivanja od sebe samih, ali i nama najbližih. U kojem trenutku kupovina lijepih mentol zelenih tanjura postaje bitnija od osobe s kojima ih kupujemo? Što se događa s nama samima kada bližnjima zamjeramo što su se pretvorili točno u ono što smo priželjkivali?

Shizofrena svakodnevnica vječnih nezadovoljnika

„Magic Evening“ urnebesna je, a ujedno i tragična satira suvremenog srednjeg sloja, opsjednutog rumunjskim filmovima, i njegovih najvećih potisnutih frustracija.

Mladi bračni par, u čijem se ukusno uređenom stanu radnja odvija, vodi monoton život, a najviše ih pokreće želja za nesuočavanjem s vlastitim nezadovoljstvom. Ipak, dolaskom na večeru njihovih prijatelja, drugog para koji živi znatno slobodnijim životom, prisiljeni su se suočiti s vlastitim frustracijama. „Magic evening“ priča je o zarobljenim umovima koji su se ograničili na aktivnosti, ljude i norme ponašanja koje smatraju ispravnima iako ih ne ispunjavaju. Osjećaj ugode koju pruža rutina i monotonija ova predstava polako, ali iznimno uspješno i na trenutke humoristično raskrinkava kao tihe ubojice ljubavi za životom kod pojedinca.

Priča je to o ljudima koji žele samo prokušano, ono što znaju da je kvalitetno i dobro, a istovremeno čeznu za novim i avanturom. Shizofrena je to situacija u kojoj će se oni koji sjede u publici na trenutke možda i pronaći te se sramežljivo smješkati znajući da se ono što se odvija na sceni često odvija i u njima samima. Poseban šarm ove kazališne satire upravo je u tome što su na meti poruge i raskrinkavanja svi, od likova na sceni do kazališne publike.

Magic Evening portret je zagrebačkog srednjeg sloja, urbanih građana koji svoj užitak vežu uz pojmove „kulturno“ i „europski“ iako često ni sami ne znaju što to znači. Pun pogodak i za glumačku postavu i za publiku.

4. Pluća

Još jedan komad na našoj listi koji se bavi osobitostima muško-ženskih odnosa srednjeg, urbanog sloja, ovaj put iznimno ekološki osviještenog! "Pluća" su predstava teatra EXIT koju izvodi dvoje glumaca, Amar Bukvić i Jadranka Đokić, koji glume mladi visokoobrazovani par suočen s velikom dilemom – imati dijete ili sačuvati planet?!

Redateljica predstave Aida Bukvić predstavu predstavlja riječima:

"Pluća su duhovit, emotivan, ponekad i brutalno iskren mentalni slalom generacije kojoj je propitivanje imperativ, a nesigurnost odavno postala stil življenja. Slalom prepun sumnji, strahova i potrebe za bliskosti, u kojem se neka vrata promaše, na nekima se izgubi previše vremena, dok se neka zahvate baš onako kako treba, u pravom trenutku na pravom mjestu, kada se ipak dogodi život."

Predstava je to koja sjajno propitkuje današnjicu u kojoj su ljudi pretjerano skloni izmišljanju problema, sudjelovanju u globalnom fenomenu "overthinkinga" koji nas, unatoč tome što mu je bit zaključiti što je najbolje učiniti, tjera da ne činimo ništa. Sve aktualnije pitanje sebičnosti i jesmo li postali prekomotni da bismo si savršeno posložene živote uneredili djetetom, postavlja se u ovoj priči o dvoje mladih ljudi koji pokušavaju izboriti borbu između razuma i osjećaja. Između želje za djetetom i činjenice da jedno dijete više šteti okolišu od svakodnevnih prekooceanskih letova!

Demografski krah Hrvatske i sve rezolutnije odbijanje mladih ljudi da imaju djecu, čine ovu predstavu više no aktualnom. Sjajna glumačka izvedba, duhovit i emocionalan dramski tekst te istraživanje modernih veza dobri su razlozi zbog kojih se treba uputiti u EXIT i osobno se suočiti s vlastitim tjeskobama.

5. "Voliš li me?"

Aktualni repertoar teatra EXIT kao da je u potpunosti posvećen tematiziranju ljubavnih odnosa. Od pitanja što osjećamo kada saznajemo da ćemo postati roditelji do dvojbi koje imamo kada shvatimo da nas netko s kime smo u braku proveli 20 godina više ne voli. Upravo o tome govori predstava "Voliš li me?", koja je nedavno premijerno izvedena u Zagrebu.

"Život koji smo sanjali nije se ostvario. Umjesto bračne idile koju smo planirali, nakon prvotne zaljubljenosti susreli smo svoju osobnu bol od koje ne možemo pobjeći. Možemo li je nadvladati? I što nas čeka iza toga? Ljubav ili...? Ovo su neke od tema koje otvara "Voliš li me?", oživljena fantazija dvadesetogodišnjeg perioda jednoga života koji su dvoje ljudi odlučili dijeliti u ulogama ljubavnika, životnih suputnika, iskrenih prijatelja, roditelja, pa čak i žestokih suparnika te naposljetku iskonskih ljudskih bića. Sve što jedna "ljubavna" veza može podnijeti pred očima gledatelja će se i dogoditi", opis je predstave kojim se publici daje do znanja što očekivati ako se odluči jednu večer provesti u kazalištu EXIT.

Počastite se odlaskom u kazalište, kulturno se uzdižite, a pritom i razmislite o vlastitim odnosima sa suprotnim spolom!