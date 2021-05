Izložba When dragons awake - 2

Aukcija se održala u Galeriji Klovićevi dvori, a dio je izložbe "When dragons awake“ koja je otvorena za javnost do polovice svibnja.

U Galeriji Klovićevi dvori održana je humanitarna aukcija umjetničkih djela francusko-britanske paper artistice Aline Dalgleish. Pet djela prodano je u vrijednosti 45.000 kuna, a sva sredstva bit će donirana udruzi Mali Zmaj za aktivnosti poboljšanja kvalitete života siromašne i nezbrinute djece.

Aukciju humanitarnog karaktera omogućili su Klovićevi dvori koji su besplatno ustupili prostor za izložbu i Wiener osiguranje VIG čija je korporativna vrijednost podrška kulturi i umjetnosti, ali i ranjivim skupinama društva. Upravo na tom tragu inicirana je humanitarna aukciju s ciljem podrške udruzi Mali Zmaj koju će i sami posebnim projektom dodatno podržati.

Djela predstavljena na aukciji, dio su većeg opusa izložbe primijenjene umjetnosti na papiru simboličnog naziva "When dragons awake“ koja su izložena u Galeriji Klovićevi dvori i otvorena za javnost od 4. do 16. svibnja 2021. godine, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Aline Dalgleish umjetničke instalacije, najčešće svjetleće skulpture, izrađuje ručno od jedinstvenih vrsta papira, a posebno ju inspirira interakcija svjetlosti i papira. Tehniku primijenjene umjetnosti na papiru izučavala je diljem Azije gdje je usvojila tradicionalna znanja, a svoj umjetnički potpis usavršila je upravo u Seoulu, a koji se nastavlja razvijati svakim novim radom.

"Izlagala sam po cijelom svijetu, no ova izložba ima dodatni društveni značaj - podršku udruzi "Mali Zmaj“ i njihovim aktivnostima za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece, a posebno promicanjem kreativnosti i duševne dobrobiti djece kroz art-terapiju. Kad život postane težak, iz prve ruke znam koliko umjetnost može biti umirujuća i osnažujuća. Kreativnost je resurs života. Pružanje djeci i mladima mogućnosti da otkriju njenu moć vrlo je važno za mene kao umjetnicu. Udruga "Mali zmaj“ zapravo je bila inspiracija za naslov izložbe "When dragons awake“. Ako im se pruži potrebna briga i prilika da istraže svoje talente, tko zna kakav unutarnji potencijal Mali Zmajevi mogu otkriti u sebi? Osjećam da je također važno napomenuti da se izložba održava vrlo brzo prije nego što moja obitelj napusti Hrvatsku, te je stoga doživljavam kao simbol zahvalnosti ovoj naciji na gostoprimstvu s kojim smo dočekani i svemu što sam sam ovdje naučila i otkrila. To je moj način da na najtopliji način kažem doviđenja, ali najvažnije od svega, hvala", izjavila autorica izložbe.

Aline Dalgleish, ujedno je i supruga britanskog veleposlanika u Hrvatskoj Andrewa Dalgleisha čiji mandat u Hrvatskoj završava u srpnju.