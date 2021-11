Film je u režiji slavnog Ridleya Scotta koji je potpisao velike filmske hitove Gladiator (2000.), Blade Runner (1982.), i Alien (1979.).

Najprovokativniji i najglamurozniji film godine pod nazivom Dinastija Gucci dolazi u kina 02. prosinca i otkriva pozadinu istinite obiteljske priče talijanske modne kuće Gucci. Kada se Patrizia Reggiani (koju glumi Lady Gaga) uda u obitelj Gucci, njezina neobuzdana ambicija počinje otkrivati obiteljsko naslijeđe, izdaje, dekadenciju, kompleksnost odnosa, osvetu te na kraju ubojstvo.



Film je u režiji slavnog Ridleya Scotta koji je potpisao velike filmske hitove Gladiator (2000.), Blade Runner (1982.), i Alien (1979.). Scenarij su napisali Becky Johnston i Roberto Bentivegna, a film je snimljen prema bestselleru Sarah Forden “The House of Gucci”. U glamuroznoj drami glume velika hollywoodska imena - dobitnica Oscara Lady Gaga, nominirani za Oscara Adam Driver i Salma Hayek te dobitnici Oscara Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino i Jack Huston.

Početak prikazivanja u hrvatskim kinima je planiran u četvrtak, 02. prosinca.

O PRIČI



Prava obiteljska drama puna skandala otkriva uzbudljiva tri desetljeća u složenoj povijesti višegeneracijske obitelji Gucci. Ovo je priča o ambiciji, pohlepi, izdaji i ubojstvu. Ovo je priča o modi.

Priča počinje kasnih 1970-ih, za vrijeme ključne prekretnice u povijesti slavnog talijanskog modnog carstva. Guccijevo poslovanje nadgledaju sinovi: lukavi Aldo (Al Pacino) i konzervativniji i otuđeni brat Rodolfo (Jeremy Irons). Ustrajni i šarmantni Aldo ne namjerava prepustiti kontrolu nad obiteljskim nasljeđem, pogotovo ne svom sinu Paolu (Jared Leto) koji sanja postati dizajner odjeće. Međutim, Rodolfov sin i Aldov nećak Maurizio (Adam Driver), svoj put vidi negdje drugdje studirajući pravo; i nema nikakvih ambicija za preuzimanjem i vođenjem svjetski poznatog modnog carstva. Maurizio upoznaje i zaljubljuje se u lijepu i ambicioznu Patriziu Reggiani (Lady Gaga) kojom se ženi protiv očeve volje. Ujak Aldo u lukavoj Patriciji pronalazi srodnu dušu i zajednički interes te zajedno nagovaraju Maurizija da odustane od svojih ambicija i pridruži se tvrtki. Maurizio uskoro postaje nasljednik na veliko nezadovoljstvo njegovog nesretnog rođaka Paola, čije dizajnerske ambicije ostaju neshvaćene.

Zbog sve žešće konkurencije drugih modnih kuća, obitelj Gucci prisiljena je prilagoditi poslovanje, što dovodi do neslaganja i niza događaja koji ih počinju razdvajati. Od strasti, ambicije, očaja, izdaje, osvete i na kraju... ubojstva.

O LIKOVIMA I PRIPREMAMA:



Oskarovka Lady Gaga, poznata po posvećenosti svojim likovima, i ovaj put je pokazala strast, energiju i studioznost.

Na londonskoj premijeri filma izjavila je kako je istraživanju

pristupila kao novinarka, proučavajući godinu i pol dana svaki segment života Patrizie. Željela je saznati kakva je Patrizia osoba, što ju je pokretalo, s kojim strahovima se suočavala, kako se ponašla kad je lagala, kada je bila zaljubljena...

“Istraživanje o određenom liku kroz čitanja knjiga i zapisa svakako ima svoje limite. Meni je scenarij izrazito važan - dva tjedna prije početka scenarij je brušen do najsitnih detalja dok nismo dobili perfektnu verziju i tek tada smo svi odahnuli. Kad radite s tako velikim glumcima koji su dobro pripremljeni, jednostavno morate biti u svom najboljem izdanju, sve vrijedno uvježbati i jednostavno se prepustiti.” – kaže Adam Driver, koji koji je u filmu glumio Maurizija Guccija.

“Iznimno sam sretan što glumim velikog Paola Guccija”, rekao je glumac Jared Leto na premijeri. “Već od prvog dana nisam imao vremena stati i razmišljati o snimanju s Lady Gagom, Adamom Driverom, Jeremyjem Ironsom i Al Pacinom... Bilo mi je zadovoljstvo i iznimno sam ponosan što sam dio ovog tima.“



Svaki dan je trebalo šest sati da se Jared pretvori u Paola. “Ako imaš masku, besmisleno je ukoliko nemaš unutarnji život. A to je najvažnije”, dodao je. “Znao sam kako se radi o iznimnoj prilici i da ću dati sve od sebe i nikoga ne iznevjeriti. Maksimalno sam se fokusirao na Paola, koji je prilično elokventan, ali također sam morao malo improvizirati.”

Oskarovac Jeremy Irons kaže kako je njegov lik Rudolfo imao vrlo lagodan život kada je preuzeo očev posao. Dok mu je žena još bila živa, život je bio prepun putovanja, glamura i ljubavi. Stavljajući svoja očekivanja ispred svog sina nije shvatio da je to put koji sin neće sljediti. “Kada ste u životu nesretni, niste sretni ni s okolinom. Otuda i težak odnos oca s dječakom kojeg je obožavao, a koji nikako nije ostvario očeve snove. Za čovjeka koji gleda unatrag i razmišlja o svom žitovu, čini se kako nije imao jasno definirane životne prioritete“, objašnjava glumac.

Unatoč mračnoj ulozi, glumica Salma Hayek osvaja neodoljivim šarmom. Glumica, koja isprva nije znala da će uopće glumiti u filmu, kasnije je bila jako zadovoljna ulogom Pine. Dobra je prijateljica producentice Giannine Scott, a potonja je dugo istraživala kako bi pronašla pravog scenarista i glavnog glumca. “Iznimno je zabavno snimati s Lady Gagom, jer u svakom koraku pred vas stavi novi izazov. Volim njenu maštovitost, odvažnost i hrabrost u svakoj njenoj izgovorenoj rečenici. Pripremajući se za lik Pine, malo sam se prevarila, jer je Lady Gaga puno više znala o tom liku od mene, usprkos mom istraživanju. Razgovarala sam s Lady Gagom o likovima, odnosima, osjećajima....« - kaže glumica. Pina je sporedan like i njen život nije prikazan, već je ključna njena uloga koju igra u određenom trenutku u Patricijinom životu. "I zajedno smo to jako dobro riješili. Pina ulazi u cijelu priču kao vidovnjakinja motivirana novcem. Ubrzo uviđa veličinu i važnost cijele priče i to je privlači."

U kinima od 02.12.2021.



GLUMCI: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek i Al Pacino

REŽIJA: Ridley Scott

SCENARIJ: Becky Johnston and Roberto Bentivegna

PRODUCENTI: Ridley Scott, p.g.a., Giannina Scott, p.g.a., Kevin J. Walsh, p.g.a., Mark Huffam, p.g.a.

IZVRŠNI PRODUCENTI: Kevin Ulrich, Megan Ellison, Aidan Elliott, Marco Valerio Pugini, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth

ŽANR: kriminalistička drama

DISTRIBUCIJA: Editus d.o.o.