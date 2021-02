Film "Miracle in Cell No. 7" osvojio je gledatelje diljem svijeta emotivnom pričom o mentalnom bolesnom ocu šestogodišnje djevojčice koji je krivo optužen za ubojstvo.

Film "Miracle in Cell No. 7" osvojio je gledatelje svojom dirljivom pričom i rijetki su ga pogledali, a da nisu pustili koju suzu.

U središtu radnje je mentalno bolestan Memo koji ima šestogodišnju kćer Ovu. On je pogrešno optužen za ubojstvo i zbog toga završava u zatvoru, ćeliji broj 7. Film se temelji na istoimenom korejskom hitu iz 2013. koji je za razliku od turske adaptacije imao i elemente komedije.

Dojmovi o drami su preplavili internet, pogotovo društvenu mrežu TikTok.

Korisnici tvrde da je "Miracle in Cell No. 7" najtužniji film svih vremena i da se hitovi "Titanic", "Bilježnica" i "Šetnja za pamćenje" ne mogu mjeriti s njim. Mnogi su se snimili kako plaču usred gledanja drame koja je dobila na svojoj popularnosti jer se pojavila na streaming servisu Netflix.

Korisnici Twittera su se složili s tvrdnjama da je riječ o jako emotivnom filmu, a neki su išli daleko istaknuvši da samo okorjeli zločinci i bezosjećajni ljudi ne bi zaplakali dok ga gledaju.

just watched a tiktok about miracle in cell no. 7 so if you feel like watching a movie that will attack every emotional cell in your body,,, i do recommend :)