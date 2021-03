Serija The Mess You Leave Behind - 1

Serija "The Mess You Leave Behind" napeta je triler-drama u kojoj su vješto usklađene priče dvije profesorice književnosti, a jedna od njih je doživjela tragičan kraj nakon svih zavrzlama u svom životu.

Španjolske serije sve su popularnije posljednjih godina zbog svoje kvalitete i zanimljivih priča, a to je sa slučaj i s triler-dramom "The Mess You Leave Behind".

Sve se vrti oko dvije profesorice književnosti i njihove se priče isprepliću pa izmjenjuju prošlost i sadašnjost, a sve to daje misterij napetoj radnji. Raquel dolazi s mužem Germanom u njegov rodni Novariz i dobiva posao u srednjoj školi. Riječ je o malenom gradu gdje svi sve znaju jedni o drugima, osim nje koja je pridošlica. German je nagovori da se dosele jer njegova obitelj tamo ima restoran.

Druga protagonistica serije je Viruca, koju Raquel zamijeni kada ona doživi tragični kraj, a baš je to fokus radnje i okidač za otkrivanje brojnih neočekivanih tajni. Ima intimnih scena, ali i onih punih emocija.

Seriju je kreirao Carlos Montero prema svom istoimenom romanu i prva sezona, koja je izašla u prosincu prošle godine, ima osam epizoda, a kako se čini, bit će i druge sezone.

Većina gledatelja to željno iščekuje te ističu da kad su jednom počeli gledati seriju, nisu mogli stati. Neki idu toliko daleko da su je proglasili najboljom mini serijom 2020.

"Tako uvjerljiva priča koja se otkriva postupno i polako i na kraju si oduševljen raspletom. Režija je čista magija i zgrabi tvoju pozornost kroz osam epizoda i dosegne svoj vrhunac u zadnje dvije epizode. Iako koristi tehniku retrospekcije, gledatelju nije nikad dosadno. Glumci su jako prirodni i uvjerljivi u svojim ulogama ", "Pogledao sam seriju u jednom danu. Bit će odlična svakom tko voli dobar zločin, misterij i napete serije. Propaganda ostavljanja loših kritika produkcijama izvan Amerike je zastrašujuća", "Nevjerojatna serija s odličnim glumcima i glumom. Drži te na rubu do posljednje minute", "Radnje je briljantna i sviđa mi se gluma", neki su od komentara na IMDb-u, najvećoj bazi podataka o filmovima i serijama na internetu.

Inače, glavne uloge u triler-drami odigrale su poznate španjolske glumice. Inma Cuesta utjelovila je Raquel, a Barbara Lennie Virucu. Uz njih važne likove tumače Aron Piper, Tamar Novas i Roque Ruiz.