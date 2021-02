Strastvene scene Vanesse Kirby i Katherine Waterston obilježile su film "The World to Come", koji je ovih dana premijerno prikazan u SAD-u.

Redateljica Mona Fastvorld glavni je krivac za novu romantičnu dramu "The World to Come" s jakom glumačkom postavom koju čine Vanessa Kirby, Katherine Waterston, Christopher Abbot te oskarovac Casey Affleck, a o čijim se scenama ovih dana ne prestaje pričati otkako je premijerno prikazana u SAD-u.

Radnja je smještena u 19. stoljeću, a u njezinu je središtu žena imena Abigail koja se amaterski bavi pisanjem i obilježena je brojnim emocionalnim ožiljcima, no nova veza vraća ju natrag u život. Njezin svijet naime ostaje uzdrman nakon dolaska živahne i vatrene susjede Tallie, koju glumi Vanessa Kirby, koja nas je osvojila u seriji "Kruna", a u ulozi njezina supruga Finneyja gledamo Christophera.

Povučena Abigail ubrzo počinje sve više vremena provoditi s Tallie i između njih se rađa prijateljstvo koje uskoro prerasta u nešto moćniju povezanost. Međutim, prijetnja njihovoj sreći je Tallien nasilni suprug.

Osim same priče sve su dodatno zaintrigirale ljubavne scene između dviju glumica koje, čini se, nisu imale problema sa snimanjem strastvenih scena tijekom kojih izmjenjuju nježnosti i poljupce, a kojima su dodatno začinile tu romantičnu komediju.

Vanessa je široj publici najpoznatija kao princeza Margaret iz serije "Kruna", a nedavno smo ju imali i prilike gledati u filmu "Pieces Of A Woman", u čijem je središtu zbivanja američki par čiji se životi tragično raspadnu, a u kojem glavnu ulogu uz nju igra Shia LaBeouf.