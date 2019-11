Ecija Ojdanić, Daria Lorenci Flatz, Sanja Milardović, Anita Matić Delić i Luka Petrušić svojom besprijekornom izvedbom oduševili brojnu publiku

Publika u rasprodanom kazalištu Vidra snažnim je ovacijama i višeminutnim pljeskom nakon naklona publici nagradila glumačku postavu predstave "Brodolomke".

Ecija Ojdanić, Daria Lorenci Flatz, Sanja Milardović, Anita Matić Delić i jedini muški lik u predstavi, Luka Petrušić, svojom glumom, energijom i profesionalnošću, savršeno prikazuju najdublje i poprilično teške probleme s kojima se svi svakodnevno susreću.

Glumci, bez čije zasluge "Brodolomke" također ne bi bile ono što jesu danas, su Nataša Kopeč, Ana Maras Harmander, Barbara Nola, Iva Jerković, Iva Visković i Lada Bonacci i Sven Šestak koji su svojim besprijekornim alternacijma, obogatili samu predstavu.



Predstava "Brodolomke", kultna predstava kazališta Moruzgva u koprodukciji Ludens teatra najizvođenija je neka hrvatska predstava u jednoj godini u zadnjih 5 godina, a još veći uspjeh leži u tome što je to predstava jednog nezavisnog kazališta koju je pogledalo više od 30.000 ljudi.

Predstava "Brodolomke", nastala je prema ideji i predlošku Ane Maras Harmander, pod režijskom palicom Krešimira Dolenčića, a dramaturginja je Ana Tonković Dolenčić. To je predstava koja govori o četiri sasvim različite žene imaju isti problem - alkohol, no ova predstava nije samo priča o alkoholizmu već o istaknutoj ljudskosti. Na fenomenalan način prikazana je ženska krhkost i činjenica da je žena danas suočena s mnogobrojnim izazovima i predrasudama, a alkohol je samo sredstvo utjehe koje može prouzročiti velike probleme.



100. jubilarnu izvedbu ove predstave koja oduševljava publiku diljem Hrvatske nisu propustili ni brojni poznati, poput Ane Begić Tahiri, Mije Kovačić, Petre Dugandzic, Ivane Husar Mlinac, Jagode Kumric, Marka Grubnića, Petre Kraljev, Martine Stjepanovic, Andree Solomun i mnogi drugi.



Predstava "Brodolomke" na veoma snažan i upečatljiv način donosi i prenosi ljudsku nesreću, probleme, bol, traume, melankoliju, crno, bijelo, a s druge strane prihvaćanje, razumijevanje, prijateljstvo i oprost. Sve su to segmenti sjajne predstave koja zaslužuje i opravdava pažnju, u kojoj se svaki pojedinac može pronaći i razmisliti o situaciji u kojoj se možda trenutno nalazi.



Brodolomke su spremne da nastave svoju uspješnu "plovidbu" i dalje među kazališnom publikom, a osnivačica kazališta Moruzgva, Ecija Ojdanić za iduću godinu najavljuje dva nova projekta kazališta Moruzgva, za koje će se sigurno opet tražiti ulaznica više.