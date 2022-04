Sjevernjak je priča koja prati vikinškog princa kroz uzbudljiv i brutalan čiji je cilj osvetiti se za ubojstvo svog oca.

Hvaljeni redatelj Robert Eggers, poznat po filmovima The Witch (2015.) i The Lighthouse (2019.), predstavlja novi film Sjevernjak (The Northman), osvetnički triler sa zavidnom glumačkom postavom koja uključuje Alexandera Skarsgårda, Nicole Kidman i Ethana Hawkea, uz zvijezde Eggersovih prethodnih filmova - Willema Dafoea iz The Lighthouse i Anyu Taylor-Joy iz The Witch. U ovom filmom se pojavljuje i islandska pjevačica Björk, zajedno sa svojom kćeri Ísadórom Bjarkardóttir.

Sjevernjak je priča koja prati vikinškog princa kroz uzbudljiv i brutalan čiji je cilj osvetiti se za ubojstvo svog oca. Radnja se odvija na Islandu na prijelazu 9. i 10. stoljeća.

Priča je prikazana kroz oči Amletha (Skarsgård) koji još kao dječak svjedoči ubojstvu svog oca, kralja Aurvandila (Ethan Hawke), koje je počinio njegov stric, Fjolnira (Claes Bang). Nakon što mu zarobe majku, kraljicu Gudrun (Nicole Kidman), Amleth bježi iz rodne zemlje. Poput slomljene Arye Stark iz Igre prijestolja, koja svake večeri naglas čita popis ljudi kojima će se osvetiti, Amleth se zaklinje da će se osvetiti za sve što mu je u ranoj mladosti oduzeto.

Scenarij je uz Eggersa pisao i islandski pjesnik Sjón koji je u nekoliko navrata surađivao s Björk kao tekstopisac njezinih pjesama, a zajedno s Lars von Trierom surađivao je na scenariju za film Dancer in the Dark (2000.). Srednjovjekovna skandinavska legenda na kojoj je priča bazirana poslužila je Shakespeareu kao inspiracija za slavnog Hamleta.

Sam Eggers je izjavio kako je rad na filmu bila „daleko najteži i najambiciozniji pothvat kojeg sam ikad primio."

Na novom filmu Eggers ponovo surađuje s direktorom fotografije Jarinom Blaschkeom, pa još jedan zajednički projekt pretvaraju u vizualni spektakl. S takvim adutima, od vizualne estetike do zvjezdane glumačke postave, ovaj vikinški triler bit će filmsko iskustvo za pamćenje.

U KINIMA OD 21.04.

GLUMCI: Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Claes Bang, Björk

REŽIJA: Robert Eggers

SCENARIJ: Robert Eggers

PRODUCENTI: Lars Knudsen, Mark Huffam, New Regency

ŽANR: triler

DISTRIBUCIJA: Editus d.o.o.