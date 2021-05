Serija House of the Dragon

U tijeku je snimanje serije "House of the Dragon" koju jedva čekaju obožavatelji "Igre prijestolja".

Obožavatelji serije "Igra prijestolja" s velikim su oduševljenjem i veseljem dočekali vijest da je u tijeku snimanje nove serije "House of the Dragon" čija radnja prethodi onoj iz njihove najdraže priče s malih ekrana.

U središtu priče nalazit će se obitelj Targaryen koji su poznati i kao preci jedne od glavnih uloga u "Igri prijestolja" Daenerys Targaryen, ali sve će se odvijati čak tristo godina prije njezina rođenja, a neke od glavnih uloga igraju Matt Smith, Emma D`Arcy, Oliva Cooke i Paddy Considine.

Ono što je posebno zanimljivo ljubiteljima "Igre prijestolja" iz Hrvatske je službeni podatak koji IMBD potvrdio, a to je da će se "House of the Dragon" snimati i kod nas, te u Velikoj Britaniji, Maroku i Islandu". Prva epizoda trebala bi biti premijerno prikazana 2022. godine.

Hrvatska je poznata i kao destinacija na kojoj se snimala i "Igra prijestolja" i to u Splitu i Dubrovniku koji je predstavljao King's Landing zbog čega je postao i omiljena destinacija gledatelja sa svih krajeva svijeta.