Rowan Atkinson snimljen je s novim imidžem i to na setu nove serije "Man vs. Bee" u kojoj ćemo ga uskoro moći gledati.

Britanski glumac Rowan Atkinson osvanuo je s drastičnom promjenom imižda na ulicama Aylesburyju u Buckinghamshireu gdje snima novu komediju naziva "Man Vs. Bee" koju njegovi obožavatelji jedva čekaju.

66-godišnji Rowan, koji se proslavio kao legendarni Mr. Bean snimljen je s dužom prosjedom kosom s kakvom ga još nismo imali prilike vidjeti, a odjeven je bio u ležernu kariranu košulju i traperice dok je slušao upute za snimanje od ekipe na setu.

Nova serija djelo je Rowana i Willa Daviesa s kojim je glumac već imao prilike surađivati i to na franšizi o tajnom agentu Johnnyju Englishu u kojoj je i nosio i ulogu glavnog lika.

Beana je pak glumio od 1990. pa sve do 2007. goodine, a u njegovoj se ulozi nakratko pojavio i 2012. godine prilikom svečane ceremonije Olimpijskih igara u Londonu. No prema pisanju britanskih medija uskoro bi ga mogli gledati i u nekim novim avanturama, u kojima bi bio Bean bio prikazan u starijoj životnoj dobi.

"Nikad me nije iznenadilo što je Mr. Bean ostvario toliku slavu. Gledati odrasle kako se ponašaju na djetinjast način, a da nisu nimalo svjesni toga koliko je to neprikladno veoma je smiješno. Činjenica da je komedija uglavnom vizualnija nego verbalna znači da može ostvariti međunarodni uspjeh", ispričao je Rowan u jednom od intervjua..

Inače, proslavio se još 80-ih godina kao glavni lik u komičnoj seriji "Crna Guja", a kaže da je moguće da će se snimati novi nastavci.

"Nije nemoguće, no neću nagađati kada bi se to moglo dogoditi. 'Crna Guja' prezentira kreativnu energiju koju smo svi mi imali u 80-ima. Ne bi bilo lako to kopirati 30 godina kasnije", zaključio je glumac.