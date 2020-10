Ostvarenja za Oscara nominirane britanske filmašice mogu se pogledati online potpuno besplatno, a filmovi plodnog hrvatskog dokumentarista bit će prikazani u sklopu Autorske večeri.

Ovogodišnje posebno izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox, koje će se održati od 4. do 11. listopada u Kinu SC i Teatru &TD zagrebačkog Studentskog centra, uključit će i dva retrospektivna programa, od kojih se jedan u cijelosti prikazuje online.

Riječ je o retrospektivi posvećenoj britanskoj filmskoj redateljici Lucy Walker, nagrađenoj Emmyjem i dvjema nominacijama za Oscara. Na nadahnut i dirljiv način autorica u svojim ostvarenjima prati upečatljive likove s osnažujućim pričama i otkriva skrivene svjetove na svim stranama zemaljske kugle. Primjerice, već svojim drugim dugometražnim filmom Uspon na slijepo (Blindsight) Walker gledatelje odvodi na dokumentarističku avanturu na Himalaje, gdje se šestero tibetanskih slijepih tinejdžera namjerava popeti na 7 000 metara visok vrh na sjevernoj strani Mount Everesta, dok Tsunami i trešnjin cvijet (The Tsunami and the Cherry Blossom) prati priču o stanovnicima područja u Japanu koje je pogodio razoran tsunami. Vizualno nadahnjujući film o prolaznosti života i snazi omiljenog japanskog cvijeta da zacijeli rane, upotpunjen Mobyjevom glazbom, na Sundanceu je osvojio nagradu žirija kao i nominaciju za prestižni zlatni kipić američke akademije.

Program posvećen Lucy Walker uključuje ukupno osam naslova, a među njima je i ostvarenje koje je osvojilo nagradu publike na 7. ZagrebDoxu, Zemlja smeća (Waste Land), u kojem prati putovanje renomiranog umjetnika Vika Muniza od njegova doma u Brooklynu do rodnog Brazila, tj. do najvećeg odlagališta otpada na svijetu smještenog na periferiji Rio de Janeira. Taj je film 2011. autorici donio i njezinu prvu nominaciju za Oscara, a ovjenčan je i nagradama publike na Sundanceu, u Berlinu i na IDFA-i.

Festivalska publika u filmovima Lucy Walker može uživati i uoči službenog početka ZagrebDoxa, i to putem Vimeo kanala (link). Za besplatno gledanje filmova potrebno je upisati kod RETROSPECTIVE, a detaljne upute mogu se pronaći na službenoj internetskoj stranici ZagrebDoxa: zagrebdox.net. Program je ujedno i uvod u majstorsko predavanje Tajne dokumentarne montaže, koje će Lucy Walker održati u četvrtak, 8. listopada u 17 sati, također u online formatu. Link za sudjelovanje na masterclass predavanju bit će dostupan na festivalskoj web stranici.

Autorsku večer ove će godine publika moći provesti uz nagrađivanog hrvatskog dokumentarista Gorana Devića, ujedno i člana ovogodišnjeg međunarodnog žirija ZagrebDoxa. U petak, 9. listopada u dvorani Teatra &TD na programu su tri naslova iz opusa tog renomiranog autora koji tematiziraju njegov rodni Sisak, ali i teška pitanja ratnih iskustava i sjećanja koja još uvijek pritišću hrvatsku svakodnevicu. Uvozne vrane rani su, akademski Devićev rad, na Danima hrvatskog filma nagrađen Grand Prixom za najbolji film, režiju i scenarij te Oktavijanom za najbolji kratkometražni dokumentarni film, a sam ga autor naziva "filmom o prirodi i društvu". Film Tri njegov je pokušaj da ponudi odgovor na pitanje treba li još uvijek govoriti o ratu, i to kroz razgovor bivših vojnika o vlastitim iskustvima i sjećanjima. Dvije peći za udarnika Josipa Trojka autorova je posveta ostacima nekada velike industrije željeza u Sisku i opservacija o aktualnoj sudbini – kako nekadašnjih radnika i njihovih potomaka, tako i čitavog društva.

Informacije o ulaznicama i raspored projekcija ovogodišnjeg ZagrebDoxa nalaze se na službenoj stranici www.zagrebdox.net.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra, a ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa – potprogram MEDIA. Generalni sponzor festivala je Hrvatski telekom.