Kazališna završnica godine u Kerempuhu nije mogla bolje proći – pred zagrebačku je publiku krajem prosinca predstavljen dugoočekivani naslov koji je već premijernom izvedbom razgalio sve prisutne. Savršeno tempirana za izbornu večer prvog kruga ovogodišnjih predsjedničkih izbora, „Bilježnica Robija K.“ donijela je neodoljivi šarm dobre satire, crnog humora i tragikomičnog prikaza svega ono ga što je u Hrvatskoj toliko problematično.

Kada smo prvi puta čuli da je u pripremi predstava temeljena na kultnoj satiričkoj kolumni Viktora Ivančića, malo je reći da smo se oduševili. Proslavljeni novinar i osnivač legendarnog političkog tjednika Feral Tribunea nepogrešivi je ilustrator hrvatske svakodnevnice i njezinog crnila i sivila već dugi niz godina, pa je stoga potpuno prirodno i zasluženo da je i njegovo literarno djelo jednog dana završilo na daskama kazališta koje za sebe voli tvrditi da ima tradiciju postavljanja subverzivnih predstava.

Kroz kompilaciju svjedočanstava Robija K., inače autorova alter-ega i svjedoka apsurda hrvatske svakodnevnice, publika ima priliku uživati u pravoj kazališnoj poslastici u trajanju od 80 minuta. Odmah valja reći, baš kao što su originalni tekstovi na kojima se temelji ova predstava razgnjevili, ali i oduševili javnost, tako će i ovaj Kerempuhov kazališni komad o kojem će se vjerojatno puno pisati i govoriti.

Ne očekujte još jedan skandalozan i prepotentan komad Olivera Frljića već promišljenu, doista humornu i odlično odmjerenu predstavu zbog koje ćete se na sav glas smijati samima sebi, državi u kojoj živite i na trenutak se osjetiti kao član subverzivne, alternative zajednice onih koji umiju razmišljati svojom glavom i jasno prodrijeti u sve paradokse i meandre iskrivljene i često vrlo konfuzne povijesti, ideologije, mitologije i sadašnjice Lijepe Naše.

Aktualna, prodorna i kirurški precizna, ova odlična satira koju publici donose šestero glumaca ansambla Kerempuha dotaknut će se nekih od gorućih političkih i moralnih pitanja o kojima baš svi Hrvati imaju mišljenje, ali rijetko tko zapravo o tim temama ima neko znanje. I upravo je to neznanje o onome u što vjerujemo, zašto u to vjerujemo i u ime čega djelujemo glavna problematika ove predstave koja će vas natjerati da propitate same sebe.

Od lektira, povijesnog revizionizma, nerazumljive ideološke povijesti, rascjepa u društvu, "nas" i onih "drugih", djece i staraca, nasilja i mira, „Bilježnica Robija K.“ dječje nevinim i zaigranim glasom progovara o apsurdnosti situacija u koje smo se sami doveli te iz kojih se ne znamo kako izbaviti. Pa što nam onda drugo preostaje nego im se smijati?

Kada se situacije iz našeg političkog života dovedu na rub apsurda, kao što je slučaj u ovoj predstavi, ona postaju zarazno zabavna. Ironična i cinična, ali istovremeno iznimno šarmantna, ova kazališna vrata u svijet malenog Robija K. vode vas u crni svijet Hrvatske u kojoj je normalno da se priča o nacionalizmu i domoljublju, dok se ljudi masovno iseljavaju, dok se gase radna mjesta te dok katolička elita rješenje svih problema vide u zabrani pobačaja. To je Robijeva Hrvatska, ali je i naša. A to zna i Kerempuhova publika.

Odličan mladi glumac Josip Brakus utjelovio je Robija i oživio ga kao ljubitelja nestašluka, zafrkanta koji ne razumije mnogo o svijetu oko sebe, ali razumije da mu se mora smijati. Nimalo teatralna, prirodna i gotovo nonšalantna gluma Brakusa učinila ga je vrlo simpatičnim i dopadljivim, a od malenog Robija stvorio je lik jednako umiljat kao što je to bio maleni Perica iz „Tko pjeva zlo ne misli“.

Uz odličnu Lindu Begonju koja svakoj predstavi u kojoj se pojavi prida malo glamuroznosti, ludila i neobuzdanosti koja je i više no dobrodošla, tu je i sjajni Željko Königsknecht, prokušani komičar koji itekako zna kako odigrati svoj lik, a da ga što bolje približi publici. Filip Detelić, Matija Šakoronja i Ana Maras Harmander također su odlični u svojim ulogama, pa je sveukupan dojam izvrstan.

Ono što glumci proživljavaju proživljava i publika, a to je posebno vrijedno. A što je to glumačka postava prenijela gledateljima? Svoju iskrenu zabavljenost komadom. Zabavljenost koja se prenijela kao zarazan virus gledalištem. I nadamo se da će tako dugo ostati, jer je ovu predstavu doista preporučljivo pogledati iz niza razloga.