Dobitnik Oscara za najbolji dokumentarni film 2019. godine i apsolutni favorit kritike, „Free Solo“ priča je o avanturizmu kao esenciji življenja, začinu koji nam dopušta da se osjetimo većima od života.

Oskarovska kategorija najboljih dokumentaraca obično ne izazove velik interes javnosti, a često su i nagrađivani filmovi sporne kvalitete. Povijest nas uči da Oscari ne vole „neugodne“ dokumentarce koji govore o politici ili ekologiji, ali zato odlično prolaze ljudske priče.

Tako je bilo i na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, no za razliku od mnogih prijašnjih slučajeva, životna priča Alexa Honnolda svakako je zasluženo osvojila najprestižniju filmsku nagradu. Jer njegov život fascinantna je oda življenju na rubu smrti, odabir toliko rijetkog životnog puta da on postaje fascinantan.

Okomit i strm put prema povijesti

Alex Honnold naizgled je tek ljubitelj avanturističkih sportova koji pružaju neograničenu dozu adrenalina. Od koje se postaje ovisan. Dakle, riječ je o ovisniku o adrenalinu slabo razvijenih socijalnih vještina koji sav svoj život posvećuje isključivo – slobodnom penjanju.

Slobodno penjanje sportska je disciplina koja se razvila iz alpinizma, a odlikuje ju oslanjanje na ljudsku snagu i spretnost pri penjaju na stijene, bez ikakve opreme. Iznimno opasan i zahtjevan sport koji je već odnio stotine života. Ipak, Alex mu je posvetio svoj život, a „Free Solo“, u produkciji National Geographica dokumentira najizazovniji penjački pothvat u povijesti – pohod na El Capitan, potpuno okomitu stijenu u Nacionalnom parku Yosemite koja je visoka 900 metara.

Ovaj iznimno zahtjevan uspon čak i kada se koristi oprema Alex je odlučio savladati kako bi sam sebi dokazao da to može, a i kako se ne bi do kraja života pitao je li to uopće moguće.

Dokumentarac tako prati dvije godine Alexova života, od početaka priprema za uspon na El Capitan do prvh koraka na njegovom vrhu nakon gotovo 4 sata mukotrpnog slobodnog penjanja, koje ga je u povijest upisalo kao prvog čovjeka koji se goloruk uspio popesti do vrha te monolitne stijene.

Tehničko savršenstvo

Vrhunska fotografija, koja igra iznimno značajnu ulogu u ovom filmu, gledatelju vrlo zorno dočarava veličanstvenost i ludost Alexova pothvata, pa prosječna osoba ostane osupnuta gledajući prizore njegova vještog veranja po gotovo posve okomitoj litici. Doista, stvarni spiderman. No osim prekrasnih i zastrašujućih krajolika, koji nas uče koliko je čovjek malen u usporedbi s prirodom, film prati i Alexov intiman život, u četiri zida njegove prikolice u kojoj bira živjeti kako bi se stalno mogao seliti od planine do planine.

Skučen prostor, sati vježbanja, vrlo siromašan emotivan i socijalan život – sve su to posljedice odabira životnog poziva za koji mnogi nemaju razumijevanja.

„Free Solo“ gledatelju će pružiti osjećaj divljenja, kao i razogračene oči zbog nevjerice kako netko može biti toliko nevjerojatno fizički spretan, ali i manijakalno autodestruktivan, da se odvaži na pothvat koji u 99 posto slučajeva garantira smrt. Pa ipak, ovakvi primjeri su dokaz uzrečice – „tko ne riskira, ne profitira“.

Alex je riskirao život zbog nečega što je samo njemu objašnjivo, no zato se uspio upisati u povijest ljudskog roda kao osoba koja je uspjela nemoguće – sam se popeo na El Capitan.

Kada od impresioniranosti zanijemite

Produkcija National Geographica omogućila je vizualno nezaboravne scene, a jednostavnost priče, njezina lineranost i neforsirano uvođenje gledatelja u Alexovu intimu tvore cjelinu sastavljenu od jednostavnih niti koje se spletu u složeni mozak motivacije, emocija i želje za životom.

Ako odlučite pogledati "Free Solo", jedno je sigurno - impresionirat će vas. Vjerojatno ćete gledati s nevjericom jer sve u tom filmu onkraj je razuma, a ipak osjetit ćete iskru avanture i biti fascinirani još danima.