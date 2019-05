Dokumentarni film švicarsko-hrvatske koprodukcije, ''Chris the Swiss“ izazvao je buru u hrvatskoj javnosti i prije no što je prikazan. Braniteljske udruge digle su se na noge, tvrdilo se da film vrijeđa Domovinski rat i sjećanje na pale borce u njemu, HAVC mu je odbio dati ''zeleno svjetlo“ za prikazivanje – zbog čega? Što je to u priči o švicarskom novinaru koji je u okolici Osijeka, negdje na hladnom blatnom polju, izgubio život u Domovinskom ratu toliko razbjesnilo dio hrvatske javnosti?

Radnja filma ''Chris the Swissa“ na prvi pogled djeluje dosta jednostavno. Chrisova sestrična, Švicarka i ujedno redateljica filma Anja Komfel, vraća se u Hrvatsku u pokušaju praćenja njegovih koraka – koji bi je mogli odvesti do otkrića toga zašto je i od čije ruke stradao njezin bratić, ratni reporter.

Efektnom kombinacijom dokumentarnih i animiranih sekvenci Anja je u ovom filmu pokušala proniknuti u ulogu koju je Chris odigrao u ratnom sukobu 90-ih u Hrvatskoj.



Šokantna priča koja virka iz sjena Domovinskog rata

''Chris the Swiss“ prati mladog švicarskog novinara i pustolova s posebno razvijenom ljubavlju prema ratnom reporterstvu Christiana Wurtenberga, koji je odlučio iz mirne i sigurne Švicarske otići u Hrvatsku, zahvaćenu Domovinskim ratom. Isprva je samo izvještavao, no nije dugo trebalo da se priključi Prvom internacionalnom vodu.

Chrisova priča možda započinje olako, s bezglavim planom riskiranja vlastitog života zbog pisanja članaka o zemlji o kojoj ništa ne zna, no vrlo brzo otkriva se tajna putanja njegova puta koja inkriminira mnoge strukture hrvatskog društva.

Kada su se za ovaj film počela prikupljati sredstva, već je došlo do žustrih reakcija javnosti – poziva na linč, poziva na bojkot i zabrane. ''Chris the Swiss“ na iznimno sumoran, ali jasan i precizan način prokazuje filozofiju rata. Njezinu jednostavnu stranu bezakonja i prevlasti jačeg, ali i njezinu kompleksnost. U ratu ništa nije onako jednostavno i jednoznačno crno ili bijelo, siva zona isprepletenosti motiva, života, smrti, ideologije, zakona i bezakonja miješa se u kaosu rata.

Upravo je to ono što ''Chris the Swiss“ poručuje. Bez konkretnih upiranja prstom, s dokumentiranim svjedočanstvima, brutalno iskrenim komentarima samih aktera rata – od kojih svaki ima svoju teoriju o tome zašto je baš Chris skončao u hladnom polju. Pod nikada razriješenim okolnostima.

Švicarac koji nije poznavao neutralnost

U 90 minuta napete i na trenutke za domaću publiku doista šokantne filmske vožnje, ovaj je dokumentarni film uspio na noge podići i zaintrigirati sve – od protivnika do zagovornika. A nije li to stvaran uspjeh i bit vrlo dobrog dokumentarca?

Jednostavno snimljen, bez bespotrebnih komplikacija i "wannabe" art sekvenci, ovaj dokumentarac svoju stilsku dojmljivost apsolutno duguje svojim animiranim dijelovima koji zagasitim koloritom, ekspresivnim crtežima i stalnom igrom svjetla i sjene savršeno dočaravaju težak ugođaj ratnih godina. Kada je opći mrak zavladao ovim prostorima. Upravo je animacija razlog zbog kojeg ovaj film tako dobro funkcionira, jer da se radi o samo još jednom klasičnom dokumentarcu s mnogo svjedoka ubojstava u ratu – po čemu bi se razlikovao od desetaka drugih filmova te tematike?

''Chris the Swiss“ u ovom je slučaju sve samo ne fini i mirni Švicarac, neutralan promatrač. On je upravo suprotno, pokretač akcije, radnje, raspleta i otkrivanja tajni.

Odlično filmsko štivo. Još bitnije – za hrvatsko društvo značajno i, nadajmo se, otrežnjujuće.