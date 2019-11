Ovog prosinca NEM Zagreb bit će domaćin prvim prikazivanjima serija najvećih produkcijskih tvrtka. Keynote govore održat će Frank Spotnitz, tvorac serije "X-Files" i "The Man in the High Castle" te Harold Gronenthal, izvršni predsjednik za program i marketing (AMC Networks International).

Od 11. do 13. prosinca 2019. u Esplanade Zagreb Hotelu NEM Zagreb organizira ekskluzivne pretpremijere novih serija, posebne prezentacije, case studyje i Q&A intervjue putem kojih će svi posjetitelji dobiti uvid u trendove TV i filmske industrije.

NEM Zagreb bit će domaćin prvim prikazivanjima serija najvećih produkcijskih tvrtka kao što su CBS Studios International (SAD), BBC Studios, all3media international (UK) te Keshet International i yes Studios (Izrael).

RTV Slovenija predstavit će nove serije vlastite produkcije – pretpremijeru igrano-dokumentarne serije "Doba Uskoka" te seriju "Jezero (Sebastian Cavazza)".

Nakon screeninga, organizirani su razgovori s glavnim glumcima ili kreatorima serija. Od Krisa Marshalla ("Love Actually", "Death at a Funeral") tako ćemo doznati iskustva sa snimanja dramske serije "Sanditon" u produkciji BBC Studiosa.

Panel o stvaranju svijeta likova i atmosfere serije

Što je potrebno da se stvori nezamjenjiv lik u očima gledatelja? U kojem trenutku postaje jasno da je nova legenda rođena? Stvaranje lika i njegov razvoj vjerojatno je najteži dio procesa pisanja te je upravo to jedna od zanimljivih tema o kojoj će razgovarati producenti i scenaristi koji svakodnevno rade na razvijanju likova. Osim likova, prikovanim za ekrane drže nas prekrasne lokacije, kadrovi, boje i kostimi – atmosfera koju postižu tvorci serija.

Od Vanje Černjula ("Orange is the New Black", "The Deuce", "Crazy Rich Asians") i Allana Starskog ("Schindler's List") saznat ćemo kako stvoriti originalnu seriju i likove iz perspektive vizualnog odjela, kao i odjela kamere i zvuka.

Na NEM Zagreb pozornicu stižu razni televizijski stručnjaci i tvorci sadržaja, stoga će posjetitelji imati priliku čuti novosti iz prve ruke o unscripted formatima serija, ekspanziji originalnih produkcija, sve većoj proizvodnji sadržaja koji nisu na engleskom jeziku te saznati tajni recept stvaranja izrazito popularnih nordijskih serija. U sklopu događanja, održat će se i radionica pisanja scenarija za uspješne TV projekte, a hit-serije poput "Killing Eve", "Money Heist", "Stranger Things2 i "Fleabag" samo su neke na čijim će se primjerima učiti.

Keynote govornik: Čovjek koji stoji iza globalne distribucije serije "Breaking Bad"

AMC Networks International američka je tvrtka iza čijih se vrata kriju brojne dramske uspješnice kao što su "Breaking Bad", "The Walking Dead", "HUMANS", "The Night Manager", "Mad Men" i "Mr. Selfridge". Njihov izvršni predsjednik za program i marketing, Harold Gronenthal održat će keynote govor i podijelit će svoja iskustva u radu na globalnoj distribuciji prava na emitiranje upravo tih serija.Dariusz Jablonski, direktor tvrtke Apple Film Productions predstavit će krimi-seriju The Pleasure Principle, prvu TV koprodukciju između tri istočnoeuropske države (Poljska, Češka i Ukrajina) pod distributerskom palicom Beta Filma.



Beta Film (Njemačka), uz Novu TV (Hrvatska), HRT (Hrvatska), RTL (Hrvatska), RAI (Italija), Keshet (Izrael), Zig Zag Productions (UK) i CineLink Industry Days (Bosna i Hercegovina) čini glavni žiri natječaja za najbolji scenarij u organizaciji NEM-a Zagreb.

Najbolji kandidati svake od kategorija (scripted i unscripted) imat će priliku svoj televizijski projekt predstaviti svim sudionicima u panel sobi, a pobjednici odnose nagradu od 5000 eura koja će im pomoći za daljnju razradu prijavljenog scenarija. Kako bi potaknuo potencijalne suradnje, NEM Zagreb kandidatima koji su ušli u finalni krug organizira sastanke s predstavnicima glavnog žirija za vrijeme konferencije.

Stiže tvorac serije X-Files i The Man in the High Castle

U sklopu NEM Zagreb programa, priču o svom radu za Netflix i Amazon ispričat će američki producent i pisac Frank Spotnitz ("Big Light Production"). U njegovom portfelju nalaze se projekti poput "X-Filesa" za čiji je rad dobio tri nominacije za Zlatni globus te nominacije za Emmy u kategorijama za najbolju dramsku seriju i pisanje scenarija. Novija postignuća uključuju produciranje drama "The Man in the High Castle" i "Medici". Trenutno, uz britanskog pisca Stephena Thompsona ("Sherlock"), radi na seriji Leonardo, prvom visokobudžetnom projektu European Alliancea, posebnog saveza najvećih javnih televizija Europe (ZDF, RAI i France Télévision) čija je zadaća produkcijski parirati najvećim globalnim proizvođačima sadržaja.

Glumac Billy Campbell, zvijezda legendarnih serija poput "Dynasty", "Frasier" i "Merlose Place", a danas prepoznatljiv po glavnoj ulozi u seriji "Cardinal", stiže podijeliti svoja iskustva sa snimanja u hladnim kanadskim uvjetima. O financiranju nezavisnih filmova govorit će britanska producentica Gabrielle Tana, nominirana za Oscara i dvije BAFTA nagrade s filmom Philomena. Danas se može pohvaliti suradnjom s redateljem i glumcem Ralphom Fiennesom na filmu The White Crow.

Značaj New Europe Marketa za Hrvatsku i Adria regiju

New Europe Market kroz godine se profilirao kao najrelevantniji market u Adria regiji specijaliziran za TV i filmsku industriju. Od samih početaka u Dubrovniku 2013. godine, NEM kontinuirano pridonosi razvoju industrije, a samim time turizma i ekonomije.

Renomirane svjetske produkcijske kuće posjetile su NEM s ciljem investiranja u lokalni sadržaj s potencijalom za inozemno tržište. Jedan od NEM-ovih partnera je i Hrvatska gospodarska komora koja je prepoznala važnost inicijative: "Filmska i TV industrija kao rijetko koja može brzo pridonijeti promjeni percepcije i brendiranju Hrvatske kao poželjne i nezaobilazne destinacije za život, a samim time i za investicije i ulaganja. Stoga Hrvatska gospodarska komora rado podržava New Europe Market i audiovizualnu industriju u Hrvatskoj, koja sa sobom povlači i razvoj drugih gospodarskih grana, od turizma, gastronomije i hotelijerstva do različitih oblika industrija koje prate filmsko stvaralaštvo“, izjavio je Luka Burilović, predsjednik HGK.