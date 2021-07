Tijekom četvrtog dana Ponta Lopud festivala prikazan je film "Obećanje", a pijanistički nastup proslavljene Antonije Pacek bio je idealan uvod u treću filmsku projekciju na otvorenom, uz čaroban lopudski zalazak sunca nad morem.

Četvrtog dana Ponta Lopud festivala prikazan je film "Obećanje" (La Promesse,1996.) braće Dardenne, po izboru poljskog redatelja Pawela Pawlikowskog. Prije projekcije filma mještani otoka Lopud zahvalili su se suorganizatorici Tildi Grossel Bogdanović što je njihov prelijepi mediteranski otok predstavila cijelom svijetu, kao i na organizaciji novog festivala koji je već prve godine izazvao veliko zanimanje otočana, ali i Dubrovčana koji su pratili tri filmske projekcije. Pijanistički nastup proslavljene Antonije Pacek bio je idealan uvod u treću filmsku projekciju na otvorenom, uz čaroban lopudski zalazak sunca nad morem.



I četvrti dan festivala započeo je jutarnjim vježbama koje je vodila Asja Petersen. Gost festivala, poljski oskarovac Pawlikowski odgovarao je na pitanja sudionika masterclassa, redatelja i glumaca iz Hrvatske i regije nakon što su pogledali njegov film Moje ljeto ljubavi (My summer of love, 2004.). Slavni redatelj je ostavio je trajni trag na otoku Lopudu zasadivši prvu palmu Ponta Lopud festivala u parku Đorđić Mayneri, zajedno s ostalim sudionicima festivala, među kojima su bili bosanskohercegovački redatelj i oskarovac Danis Tanović i meksički redatelj Michel Franco. Svaka godina festivala bit će obilježena s novom sadnicom palme, koja ima i metaforičko značenje u filmskom svijetu. Ovogodišnji polaznici masterclasa uvijek će imati svoju lopudsku palmu kao podsjetnik na svoj masterclas s Pawlikowskim, koji će im sigurno doprinijeti u njihovim budućim projektima a nekog od polaznika sigurno dovesti i do "Zlatne palme" (Palme d’Or).

"Sadnjom palme Ponta Lopud festival želi se zahvaliti svom lokalnom stanovništvu koji su prigrlili ovaj festival i pomogli svatko na svoj način da bude što bolji i kvalitetniji. Mediteranske palme, zaštitini znak otoka Lopuda, izrazito su stradale prije nekoliko godina od crvene palmine pipe te ovom gestom Ponta Lopud żeli osvijestiti važnost očuvanja okoliša i brige o mediteranskim palmama", naglasila je Tilda Grossel Bogdanović.



Sudionici festivala posjetili su i Dubrovnik kojem se ovih dana polako vraćaju turisti nakon zastoja uzrokovanog covid pandemijom.

Festival završava danas 5. srpnja, a suosnivač Ponta Lopud festivala Mirsad Purivatra kaže da je više nego zadovoljan prvim izdanjem festivala.

”Ovo je zapravo i više nego što smo očekivali, a i Pawel Pawlikowski i svi koji su došli na festival tvrde da smo napravili jedno novo mjesto susreta, što je uostalom i bila osnovna ideja kada smo festival pokretali”. Purivatra smatra da je najveća vrijednost ovog festivala što je okupio novu generaciju mladih redatelja i glumaca iz zemalja regije. ”Prije svega da se tu, na otoku, rađaju planovi, susreću ideje i da mladi ljudi imaju priliku susresti se s najznačajnijim ljudima iz svijeta filma. S Pawlikowskim smo u tome uspjeli, a reakcije učesnika su izuzetno dobre, pa su i ti razgovori velikog redatelja i učesnika festivala trajali su mnogo duže nego što smo planirali”.

”Među mladim, talentiranim ljudima iz svijeta filma postoji glad za razgovorom i znanjem i već se i zbog toga se pokazalo da je koncept festivala uspješan”, govori Purivatra, uz napomenu da je Lopud oživio i da su festivalski dani dokaz da kultura i turizam moraju ići zajedno. ”Mislim da smo napravili dobar posao i da pohvale i komentari ukazuju da smo na dobrom putu”, zaključuje Mirsad Purivatra, kojeg nakon Lopuda čeka 27. izdanje Sarajevo film festivala.