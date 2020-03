''You'', ''Grace and Frankie'', ''The Starnger'', ''When They See Us'' i ''The Spy'' samo su neke od serija koje će vam pomoći da vrijeme koje provodite kod kuće brže prođe.

S obzirom na trenutačnu situaciju, gledanje serija jedan je od načina na koji možete provoditi vrijeme u toplini svog doma.

Mi vam donosimo prvi dio svojih prijedloga.

The Spy

Biografska miniserija temeljena na stvarnim događajima izraelskog špijuna Elija Cohena, kojeg glumi slavni Borat Sacha Baron Cohen.

Napeta špijunska priča Mossadova agenta koji se u šezdesetima infiltrirao u Siriju i postao prijatelj s najistaknutijim sirijskim političarima i javnim osobama. Samo 6 epizoda ove serije držat će vas prikovanima uz TV u jednom dahu.

When They See Us

Napeta dramska miniserija prema istinitom događaju od samo četiri nastavka, koja na IMDB-ju ima izvrsnu ocjenu 9,0, prati radnju petorice tinejdžera iz Harlema koji su nepravedno optuženi za ubojstvo 28-godišnje djevojke u Central Parku. Kontroverzna priča o američkom pravosudnom sustavu donijet će vam potpuni drugi pogled na situacije koje se događaju svakodnevno.

The Stranger

Nova Netflixova britanska serija govori o naizgled sretno oženjenom odvjetniku Adamu Priceu, kojemu jedan dan priđe potpuna strankinja i počne govoriti neke šokantne priče o njegovoj obitelji za koje on uopće nije imamo saznanja. Ubrzo strankinja prilazi i drugima iz njegove okoline te prenosi vijesti i informacije koje počinju imati negativne i opasne posljedice za cijeli gradić, a sve više mračnih tajni i laži izlazi na vidjelo.

Grace and Frankie

Humoristična serija u šest sezona govori o svakodnevnim životnim situacijama Grace (Jane Fonda) i Frankie (Lily Tomlin) koju naglo prekida vijest o tome kako su njihovi dugogodišnji muževi zaljubljeni i žele sklopiti brak. Ispočetka šokirane, polagano se počinju privikavati na trenutačnu situaciju i svemu što ta odluka njihovih muževa donosi. Neobična, smiješna i zabavna serija daje vam malo drugačiju perspektivu i ukazuje na to koliko god neke stvari bile bolne i čudne, u svemu se može naći sretni nastavak života.

You

Dramsko-kriminalistička serija s elementima romantike u dvije sezone govori o zgodnom i šarmantnom mladiću imena Joe Goldberg (Penn Badgley). Joe je knjižničar koji na perfidan način koristi internet kako bi osvojio ženu iz snova. Prvo istražuje plijen pa uhodi, a nakon toga postaje opsjednut jednom djevojkom Guinevere Beck, koja pada na njegove manipulacije i postaju romantični par. Isprva, ona ne shvaća opasnost i laži koje njezin partner skriva, no kada neke neobične stvari počinju isplivavati na površinu, cijela se situacija komplicira i postaje opasna.