U tek nešto više od godinu dana, unatoč epidemiološkim uvjetima, najavljena je 50. izvedba predstave "Uvijek će nam ostati ljubav".

Hit predstava Teatra Rugantino "Uvijek će nam ostati ljubav" 3. prosinca u 20 sati u Maloj dvorani Lisinski slavi 50. izvedbu!

S obzirom da su sve izvedbe, od pretpremijera i premijere prošle godine u listopadu nadalje, odigrane u epidemiološkim uvjetima, ova brojka izvedbi nezavisnog kazališta u tek nešto više od godinu dana, veliko je postignuće.

"Uvijek će nam ostati ljubav" beskrajno je duhovita, neodoljivo zabavna, topla, pomalo cinična, satirična ljubavna komedija koja je u potpunosti očarala publiku. To kako Jelena Miholjević i Dražen Čuček glume Jele i Medu nemoguće je prepričati, a čudesna je i prekrasna sinergija u koju ulaze s publikom tijekom izvedbi. Publika ih obožava. Odlična režija Darija Harjačeka na isti takav tekst Miloša Radovića, veliki angažman Rugantinovog tima koji je pun ljubavi za "Uvijek će nam ostati ljubav" – sva ta zajednička dobra energija pokazala se pravim receptom za hit.

Rasprodane su sve dosadašnje zagrebačke izvedbe "Uvijek će nam ostati ljubav", predstava je bila na velikoj ljetnoj turneji u čak 23 mjesta, gostovala diljem Hrvatske, ali i na međunarodnim festivalima u regiji – Pozorišnom maratonu u Somboru, Festivalu duodrame u Topoli i Festivalu Glumca u Konjicu.

"Uvijek će nam ostati ljubav" prati naše junake Jele i Medu u nezaboravnim trenucima njihove ljubavi u punom cvatu, ali i onima kad Amorova strelica krene prema dolje pa se prstom počinje tražiti nepostojeća prašina ili kad On Nju, nakon svih imena od milja i nadimaka, počne zvati – punim imenom. No, poruka o važnosti ljubavi poslana je u vrijeme kad nam je ona najviše potrebna i punih srca je prihvaćena. Jelena Miholjević i Dražen Čuček su inzistirali, a Teatar Rugantino ih podržao u tome da predstava ne prestane igrati, pa i za sasvim malo gledatelja kad su to epidemiološke mjere zahtijevale, htijući publici bar malo razvedriti teška vremena koronavirusa. Publika je to prepoznala i višestruko vratila.

Donosimo i dojmove i emocije najvećih junaka predstave, Jelene i Dražena, vezane uz predstavu, publiku, 50 izvedbu.

"'Uvijek će nam ostati ljubav' nam je baš nekako sva pod sretnom zvijezdom. Rijetko se nađe takva divna grupa ljudi kao ova koja je radila i radi 'Ljubav', sav taj naš zajednički trud utkan je u ovakav uspjeh predstave. Pod epidemiološkim uvjetima stići do 50. izvedbe ogroman je uspjeh! Dražen i ja smo otkačeni na sličan način i to nam je divno. Nikad nismo izgubili sreću da smo jedno s drugim na sceni, dapače, ta sreća sve više raste. Puno nam znači i to da nas publika jako voli i podržava što se potvrđuje iz izvedbe u izvedbu", kazala je Jelena Miholjević.

"50 izvedbi istog naslova, a ni jedna ista, uvijek slična strepnja prije izlaska, ali nikad ista, nemir, iščekivanje, a onda susret energije publike i dva glumca mijenja sve. Svaki put avantura, susret, prepoznavanje, upoznavanje, prepuštanje. To se može samo ako nekoga voliš! Volim ovu malu Rugantino zajednicu, sve, sve one koji su nam omogućili da se susrećemo", izjavio je Dražen Čuček.

U želji za daljnjim nezaboravnim susretanjima, prepoznavanjima, upoznavanjima i prepuštanjima, Teatar Rugantino svojoj dragoj publici i svim dobrim ljudima poručuje izvedenicu iz naslova predstave koja je već lagano postala i slogan – Nek' nam svima UVIJEK BUDE LJUBAV!