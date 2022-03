"Potonuće Titanika" predstava je Ludens Teatra u kojoj glavne uloge igraju Sven Šestak i Janko Rakoš.

Jedan od najboljih filmova svih vremena u kojem se isprepleće po mnogima najljepša, ali i najtužnija ljubavna priča je "Titanic". Film je dobitnik 11 prestižnih nagrada Oscar, stekao je kultni status, a zbog tragičnog kraja glavnih likova Rose i Jakea i dan danas, 25 godina nakon izlaska filma, gledateljima zasuze oči.

Upravo je potonuće tog broda, do te 1912. godine, najsigurnijeg ikad napravljenog broda, glavna tema predstave "Potonuće Titanika" koprivničkog Ludens Teatra. No za razliku od filma, predstava ne prati nikakvu romantičnu priču, nego dvojicu glumaca koji žele napraviti predstavu o Titaniku, što je potpuno nemoguće napraviti u kazalištu, pogotovo kad dođu do ideje koristiti neuobičajena kazališna sredstva. Nemaju ni scenografiju ni logičan smjer raspisa predstave pa je publici, ali ne i glavnim junacima predstave, jasno da će cijela priča završiti promašajem.

U predstavi "Potonuće Titanika" likove Svena i Janka igraju poznati kazališni glumci Sven Šestak i Janko Rakoš.



Koliko god se na prvi dojam čini da predstava trivijalno predstavlja svima dobro poznatu priču, zapravo se kroz predstavu uz neobavezan ton dvojice kazališnih laika preispituje ono čime smo svakodnevno okruženi – od stava o smrti do nepromišljenih djela koji dovode do katastrofalnih posljedica. Priča o Titaniku uzeta je samo kao okosnica radnje kroz koju se prikazuje priroda ljudskih odnosa i gledateljima pričaju nepoznate stvari o poznatim događajima, uzimajući u obzir stanje u kojem se nalazi cijeli svijet, ali i kazališna umjetnost sama za sebe.



Predstava "Potonuće Titanika" djelo je pisca Johna Fiskea, dok režiju predstave potpisuje Ivan Penović, a garanciju za odlične kazališne minute daje sjajni glumački dvojac koji maestralno iznosi glavne poruke predstave publici.



Predstavu "Potonuće Titanika" gledatelji mogu pogledati u kazalištu Ludens Teatar u Koprivnici kao i u sklopu gostujućih predstava u gradovima po Hrvatskoj.

