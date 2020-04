View this post on Instagram

🎂 Na 95. rođendan kina predstavljamo vam novu internetsku platfomu Kino Europa Online posvećenu omiljenom mjestu koje je gotovo cijelo stoljeće bilo dom filmskoj umjetnosti, a danas je zatvoreno. U ovom trenutku možete pogledati četrdesetak filmova koji su bili dio redovnog repertoara, a svake srijede i nedjelje objavljivat ćemo kôdove za besplatno gledanje odabranih naslova!🎞 ➡️ www.kinoeuropa.hr . . . . #ostanidoma #kinoeuropaonline #kinoeuropa #mislistogledas