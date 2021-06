Peter Gadiot htio je postati nogometaš, no to mu nije uspjelo pa se zaljubio u glumu i stekao je vojsku obožavatelja zbog uloge u popularnoj seriji "Queen of the South".

Peter Gadiot (35) privukao je pažnju gledateljica diljem svijeta u hit-seriji "Queen of the South" u kojoj tumači jednu od glavnih uloga.

Naočiti Britanac je rođen 2. siječnja 1986. u Londonu kao najmlađe dijete Julesa Marije Johannesa Ignatiusa Gadiota i Aurore Gabriele Nave Gadiot. Njegovi roditelji su nizozemskog i meksičkog porijekla, a Peter ima starijeg brata i sestru.

Dok je odrastao u Londonu, bavio se sportom i igrao nogomet te je htio postati profesionalni nogometaš. No bio je problematičnog ponašanja i smatrali su da loše utječe na drugu djecu, a i doživio je brojne ozljede pa mu je propao san.

Peter je nakon toga u školi zavolio kemiju, ali politika mu je bila zanimljivija pa je želio postati političar. No i od toga nije bilo ništa i njegova obitelj se preselila i Gadiot se sprijateljio s novim susjedom koji je išao na audiciju za dramsku školu. Peter je imao 17 godina kada se odlučio i sam baviti glumom te se školovao kako bi izgradio tu karijeru.

Glumio je u brojnim predstavama kako bi izbrusio svoj talent i počeo je ići na audicije za uloge u filmovima i serijama. Pojavio se u popularnim serijama "My Spy Family", "Once Upon A Time In Wonderland" i "Tut".

Gadiot je 2014. napisao scenarij za kratki film "12-17" i režirao ga, a poznat je po svojoj filantropiji i humanitarnosti. Aktivno sudjeluje u radu na ukidanju trgovine ljudi i ropstvu. Kako bi pomogao sakupiti novac u tu svrhu, svojedobno je veslao s 39 muškaraca preko Atlantskog oceana, od Kariba do Afrike. Jednom je trčao na ultramaratonu od 250 kilometara u Sahari i penjao se na planinu Kilimandžaro.

Za razliku od njegovog poslovnog života i humanitarnog rada, malo se zna o njegovom ljubavnom statusu. Strani mediji pišu da je trenutno slobodan te da nikad nije bio oženjen i nema djecu.

No Peter je aktivan na Instagramu na kojem dijeli većinom fotografije iz prirode gdje provodi puno vremena. "Ako nešto znate o meni, znate da volim prirodu i kupke pa je ovaj trenutak divan", istaknuo je uz jednu fotografiju na kojoj je u kadi koja se nalazi vani.

Glumac je otkrio i da voli često ići na ekspedicije i pomicati svoje granice pa mu stoga nije baš privlačno ljenčariti na plaži ili u bazen. Kaže da mu je to prelako, ali posljednjih mjeseci je uživao u takvom provođenju vremena jer je imao pretrpan poslovni raspored.

Peter je i na jednom Instagram storyju priznao da voli lakirati nokte. "Čini se da ste svi fascinirani s time. Zašto to činim? Zato jer je zabavno i sviđa mi se. Radim li to često? Ne mogu zbog posla, možda jednom na godinu. Heteroseksualni muškarci također mogu lakirati nokte, otvori svoj um, prijatelju. Jako sam siguran u svoju heteroseksualnost i muškost, ne osjećam da ju moram projicirati ili štititi. Zbog toga imam samopouzdanje da prigrlim tipične ženske simbole i ne pogađaju me osude drugih", zaključio je glumac.

Gadiota trenutno na Instagramu prati 521.000 ljudi i među njima je i poznata bogata nasljednica Tamara Ecclestone. Broj njegovih pratitelja se povećava svakim danom zbog njegove uloge u seriji "Queen of the South", a prevladavaju žene koje uživaju u njegovim objavama, pogotovo onim golišavim.