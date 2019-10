Izložbom ''Kako sam lagala na Instagramu / Backstage'' Ana Josipović prikazala je kako izgleda gubitak kose i grudi te kako se s takvim stanjem nositi u današnje vrijeme opsjednuto estetikom tijela.

Foto-izložba ”Kako sam lagala na Instagramu / Backstage” otkrila je što se iza stiliziranih Instagram fotki i lajkova događalo s autoricom i zašto je u godini dana više puta promijenila boju kose i frizuru. Ana Josipović prikazala je kako izgleda gubitak kose i grudi te kako se s takvim stanjem nositi u današnje vrijeme opsjednuto estetikom tijela. Izložba je osmišljena kroz 13 foto priča, a iza objektiva fotoaparata je Anina sestra Slavica Josipović.

Naime, jedna priča odvija se iza očiju javnosti – u tajnosti, a druga, virtualna, uljepšana slika života, potpuno skriva posljedice borbe protiv raka, te na prvi pogled daje lažnu sliku stvarnosti na Instagramu. Svaka priča u stvari je foto instalacija koja započinje uređenim izgledom za javnost - fotkama objavljenim na Instagramu na kojima Ana svoj gubitak kose skriva igrajući se perikama pa zbog makeovera dobiva “lajkove”. Tim fotkama ovaj put pridružuje fotografije iz “backstagea” na kojima prikazuje gubitak kose, bolnički krevet, ožiljke operacije:

”»Jebote!« bila je reakcija dramaturginje Tee Matanović na moju fotku na Instagramu koju sam objavila krajem srpnja, na vrhuncu ljetne sezone. Na toj fotki, zrake zapadnog sunca obasjavaju mi lice, naglašavaju šampanj nijansu moje kose. Moram priznati fakat sam ispala ”komad”. 366 lajkova!

Malo iznad grudi, točnije iznad moje desne cice, pored sitno cvjetastog topića, gotovo neprimjetno se ukazuje tračak crne boje na koži. Izgleda kao tetovaža. Ali u stvari nije.

To je jedan od 3 križića koje su mi početkom srpnja iscrtali u Klinici za tumore kada sam krenula na zračenje. Ono je došlo kao finale kojim zaokružujem godinu iza mene i u kojoj sam potiho, iza scene, prolazila borbu protiv tumora ”dojke”“.

Obje priče izražavaju intimnu utakmicu žene protiv raka dojke i popratnih promjena koje snažno i primarno napadaju baš ono što vizualno daje pečat ženstvenosti:

„Početkom prošlog ljeta dogodio mi se tsunami u životu. Saznanje da imam rak koji nije otkriven baš ”na vrijeme” nije me preplašilo. Razljutio me. Bila sam bijesna na vlastiti život koji mi je objavio rat. Nečeg sam se ipak prestrašila. Prvo što sam pitala doktora bilo je: ”Hoću li izgubiti kosu?”. Nije me bilo strah što ću uskoro izgubiti grudi, možda umrijeti, nego zato što bih mogla izgubiti kosu. Moju dugu kosu o kojoj sam bila ovisna. Koju nisam smjela skratiti više od 5 cm jer mi je to bilo emotivno preteško. Koju sam brižno čuvala od previše feniranja i peglanja, koristila najfinije maske i preparate. Nema šanse. Biram umiranje. Kosu neću izgubiti. Za manje od dva mjeseca bila sam bez kose, trepavica, s tetoviranim obrvama, a u moj život ušle su perike“.

Misija ovog foto-projekta prikazanog na početku listopada, mjeseca borbe protiv raka dojke, jest da pokaže vrijednost i važnost mode i estetike u dramatičnoj životnoj situaciji gdje je Instagram samoj autorici izložbe poslužio kako bi: „… maknula fokus s ”ružnog” i istovremeno si dala snagu za borbu koja teče iza scene. Pomogla mi je da zadam šah-mat životnoj situaciji koja mi je oduzela kosu, grudi, nokte, ženske hormone i na neki način pokušala mi ukrasti ženstvenost“.