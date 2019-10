Izložbu ''Posveta ženstvenosti'' u ponedjeljak su među prvima pogledala brojna imena društvenog života Hrvatske poput Jelene Rozge, Tatjane Jurić, Mije Kovačić, Anite Dujić, Petre Kurtele, Kristine Krepele i brojnih drugih.

Rapsodijom glamura, elegancije i ženstvenosti, koja je obilježila spektakularnu slavljeničku reviju u Muzeju za umjetnost i obrt, eNVy room je 14. listopada, proslavio 15 uspješnih godina stvaranja na hrvatskoj modnoj sceni. Samo dva tjedna kasnije, 28. listopada, svojim su uzvanicima, u istom zagrebačkom muzeju, dizajneri Nikica Ivančević i Vjeko Franetović, upriličili još jedno čarobno modno putovanje. Povodom velike obljetnice, vrata muzeja sinoć je otvorila jedinstvena modna izložba "Posveta ženstvenosti", koja je publici predstavila presjek plodnog 15-godišnjeg opusa brenda eNVy room posvećenog ženskoj ljepoti, moći i senzualnosti, a koja će posjetiteljima ostati otvorena sve do 17. studenog.

Premda je njezinim otvorenjem eNVy room obilježio veliku godišnjicu svog modnog stvaralaštva, izložba "Posveta ženstvenosti" nije inicijalno zamišljena kao retrospektivna. Dvadeset i sedam pomno izabranih modnih eksponata, koji krase Muzej za umjetnost i obrt, postavljeni su tako da zainteresirane posjetitelje odvedu na jedno šarmantno modno putovanje nudeći im pritom detaljan uvid u kreiranje jednog autentičnog i prepoznatljivog modnog rukopisa koji se 15 godina razvijao i usavršavao pod imenom studija eNVy room. Modno stvaralaštvo eNVy rooma u punom je smislu "Posveta ženstvenosti", a izložba zorno prikazuje kako je dvojac, od samih početaka zajedničkog stvaranja i prve prikazane revije 2004. godine pa sve do danas, kreirajući odjeću bezvremenske elegancije i ljepote, uvijek na umu imao senzualnost i moć žene za koju stvara. Iz sezone u sezonu, u svaku je svoju modnu priču iznova eNVy room utkao prepoznatljive elemente svog autentičnog modnog pečata na neki posve nov i drugačiji način, no baš je svaki puta na pijedestal postavljao nepobjedivu i neodoljivu snagu ženstvenosti koja je modnom tandemu oduvijek bila glavno i neiscrpno nadahnuće. Ta očaravajuća i šarmantna ženstvenost ogleda se u svakom izloženom modelu, protkana kroz svaki šav i kroz svaki, pa i najsitniji detalj poput prepoznatljivih predimenzioniranih mašni, cvjetnih aplikacija ili pak romantičnih volana, čipke, ovratnika kao i u beskrajnoj igri kontrasta koji odaju što sve znači biti ženom...

"Vjekoslav Franetović i Nikica Ivančević dokaz su da se marljivim radom, kontinuiranim učenjem i vizijom može razviti respektabilna hrvatska modna kuća. Njihov je kreativni i tehnički razvoj u smislu složenosti konstrukcije i kroja, od prve revije 2004. godine pa do ove posljednje u Muzeju za umjetnost i obrt prije dva tjedna, nevjerojatan. Od prvih godina koje se, iz današnje perspektive, čine kao svojevrsno sondiranje terena, oni su došli do statusa predvodnika visoke mode u Hrvatskoj. Njihovo je ime, pametnim i promišljenim razvojem brenda, postalo sinonim za vjenčanu, a potom i večernju te svečanu odjeću. Stoga se na ovoj izložbi nalazi izbor od 27 odjevnih predmeta koji pokazuju razvoj brenda upravo u tom smjeru. Izabrani predmeti pokazuju kako se stvarao i razvijao dizajnerski rukopis te koji su to elementi konstrukcije i kroja koje eNVy room od početka karijere pa do danas koristi, razvija i transformira", izjavila je viša kustosica Andrea Klobučar, voditeljica zbirke tekstila MUO, te dodala: "Budući da eNVy room ove godine slavi 15 godina rada, a Muzej za umjetnost i obrt iduće godine slavi 140 godina postojanja ova je izložba savršena uvertira u slavljeničku godinu jer pokazuje jedan od smjerova u kojem Muzej želi razvijati sakupljačku i izložbenu politiku zbirke tekstila."

Izložba "Posveta ženstvenosti" svojevrsni je modni vremeplov koji publiku odvodi na jedinstveno modno putovanje i upoznaje ih s karakterističnim kreacijama modnog dvojca, od modela prikazanog na prvoj samostalnoj reviji u Kulturnom centru Kaptol 2004. godine, preko kreacija prikazanih tijekom višegodišnjeg prezentiranja kolekcija u sklopu modnog događanja FASHION.HR kao i mnogobrojnih samostalnih revija, divnih vjenčanih modela iz njihovih mnogobrojnih bridal kolekcija, pa sve do čarobnih custom made kreacija dizajniranih za najveće domaće zvijezde poput Nine Badrić koja je u eNVy room haljini zablistala na velikom koncertu u dvorani Lisinski ili Franke Batelić koja je u magičnoj kreaciji dvojca plijenila poglede na Euroviziji 2018. u Lisabonu.