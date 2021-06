Uz proslavljenog Pawela Pawlikowskog, koji će u sklopu prvog Ponta Lopud festivala održati svoj filmski masterclass, svoj dolazak su potvrdili i oskarovac Danis Tanović te jedan od najznačajnijih nezavisnih filmskih stvaratelja, autor upečatljivog i prepoznatljivog filmskog jezika, meksički redatelj Michel Franco.

Uz proslavljenog Pawela Pawlikowskog, koji će u sklopu prvog Ponta Lopud festivala održati svoj filmski masterclass, svoj dolazak na Lopud i sudjelovanje na Festivalu potvrdili su i bosanskohercegovački oskarovac Danis Tanović te jedan od najznačajnijih nezavisnih filmskih stvaratelja, autor upečatljivog i prepoznatljivog filmskog jezika, meksički redatelj Michel Franco.



Oba gosta, Tanović i Franco, bit će tijekom svog boravka na Lopudu dostupni svim sudionicima Ponta Lopud filmskog masterclassa za razgovore o filmu u neformalnim druženjima, čime Lopud i dodatno potvrđuje kako postaje istinsko mjesto okupljanja i druženja etabliranih i novodolazećih filmskih autora.



Danis Tanović rođen je 1969. godine u Zenici. Za svoj prvijenac "Ničija zemlja“ dobio je nagradu za najbolji scenarij na Filmskom Festivalu u Cannesu 2001. i Oscara za najbolji strani film 2002. godine. "Ničija zemlja“ osvojila je ukupno 42 nagrade, što ovaj film čini jednim od najnagrađivanijih debitantskih filmova u povijesti filmografije. Za filmove "Epizoda u životu berača željeza“ i "Smrt u Sarajevu“ Tanović je nagrađen Srebrnim medvjedom na Berlinskom filmskom festivalu 2013. i 2016. godine. Trenutno živi u Sarajevu, gdje radi kao profesor režije na Akademiji scenskih umjetnosti. Ovih dana završio je snimanje svog najnovijeg igranog filma "Deset u pola“, čija je radnja smještena u srce sarajevske Baščaršije.



Michel Franco, rođen 1979. godine u Mexico Cityju, stavio je meksičku kinematografiju u središte svjetske pažnje. Filmovi za koje je pisao scenarije, koje je režirao i producirao uključuju "Chronic“ (nagrada za najbolji scenarij na filmskom festivalu u Cannesu 2015.), "Kćeri travnja" (nagrada žirija sekcije "Un Certain Regard“ na filmskom festivalu u Cannesu 2017.) i "Nakon Lucije“ (glavna nagrada sekcije „Un Certain Regard“ na filmskom festivalu u Cannesu 2012.). Među filmovima koje je producirao su "600 Millas“ (režija Gabriel Ripstein, dobitnik nagrade za najbolji prvijenac na Berlinaleu 2015.) i "From Afar“ (redatelj Lorenzo Vigas, dobitnik Zlatnog lava na Filmskom Festivalu u Veneciji 2015.). Radnju svog posljednjeg filma "Nuevo Orden“, koji se počeo prikazivati ovoga proljeća, smjestio je u distopijski Mexico City.

Obojica redatelja dobitnici su i posebnog priznanja "Počasno srce Sarajeva“ Sarajevo Film Festivala. Danisu Tanoviću priznanje je uručeno 2014. godine, a Francu prošle godine kada mu je tijekom 26. Festivala posebno priznanje odano i retrospektivom njegovih djela u festivalskom programu "Tribute to“ (Posvećeno).



Ponta Lopud festival organiziran je u suradnji sa Sarajevo Film Festivalom, točnije s festivalskim programom Cinelink.