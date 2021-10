Yeong-su Oh progovorio je otvoreno o slavi nakon serije "Squid Game" u kojoj igra jednu od ključnih uloga.

Južnokorejski glumac Yeong-su Oh nije mogao ni sanjati koliko će mu se život promijeniti u 78. godini i to nakon što se pojavio u seriji "Squid Game" koja je po gledanosti oborila sve rekorde.

77-godišnji Yeong-su priznao kako mu se u životu sve drastično promijenilo, a progovorio je i o onoj mračnijoj strani slave. Dodao je i kako je odbio čak nekoliko ponuda za snimanje reklama te je prokomentirao takozvani sindrom lignje koji se pojavio nakon prikazivanja serije.

"Osjećam se kao da lebdim u zraku i sve me to potiče na razmišljanje. Moram se smiti, organizirati svoje misli i suzdržati se. Toliko mi se ljudi obratilo, a budući da nemam menadžera koji bi mi mogao pomoći, teško mi je podnijeti toliku količinu poziva i poruka. Kćer mi je u svemu tome pomagala. Stvari su se poprilično promijenile. Čak i kad izađem u kafić ili neko slično mjesto, moram biti svjestan da će me prepoznati. To me tjera na razmišljanje o težini slave", izjavio je u emisiji "How How You Play?".

Yeong-su je glumac iz kojeg je karijera duga gotova šest desetljeća, no niti uloga mu nije donijela svjetsku slavu, sve dosad. Unatoč brzorastućoj slavi ne teži velikom uspjehu i zadovoljan je svojim životom.

"Nemam velikih ambicija. Dobio sam puno toga u životu, bile to velike ili male stvari", priznao je glumac.

A serija "Squid Game" definitivno se može uvrstiti među one veće, jer ju je službeno pogledalo 142 milijuna ljudi, što je gotovo dvostruko više od broja koji je pogledao seriju "Bridgerton" koja je držala rekord sve do nedavno.