Filmovi o preživljavanju u nama izazivaju pravu bujicu emocija, gdje se miješaju strah, nada i velika želja za preživljavanjem. S takvim osjećajima se svakodnevno nose naši kandidati Survivora, koji se iz dana u dan bore s neočekivanim izazovima koje pred njih baca neobuzdana divljina. U sličnim situacijama pronašli su se i protagonisti filmova o preživljavanju, koji se napeto gledaju do samog kraja.

Everest Foto: PR

Everest

Ekspedicija na Mount Everest za mnoge jest neostvareni san, a oni koji je prožive jest avantura života koju nikada neće zaboraviti. Everest je film napravljen prema istinitom događaju koji se zbivao 1996. godine, kada je grupu ljudi koja je otišla na ekspediciju na Mount Everest zapala snježna oluja i odvela nekolicinu planinara u smrt. Ova epska avantura držat će nas napetima od početka do kraja filma jer nam govori o nadljudskom naporu za preživljavanjem i pokazuje da u prirodi preživljavaju samo oni najjači. Film se može pogledati u HBO OD katalogu, koji dobivamo u sklopu EON PREMIUM TV paketa i možemo ga lako pogledati u bilo kojem trenutku. Ipak, ponekad je najslađe na omiljeni film naletjeti na TV programu kada se najmanje nadamo i uživati u iznenadnoj filmskoj večeri na HBO-ovim specijaliziranim kanalima. Ako smo pak na film malčice zakasnili, EON TV ima mogućnost gledanja sadržaja do sedam dana unazad, pa ga uvijek možemo premotati i pogledati film od početka do kraja kada nam to najviše odgovara.

Živi mrtvaci Foto: PR

Živi mrtvaci

Nema onoga tko nije čuo za ovu uzbudljivu postapokaliptičnu seriju koja se gleda u jednom dahu. Serija prati policajca koji se budi iz kome i shvaća da svijet koji je do tada poznavao više ne postoji. Zombi pandemija zahvatila je cijeli planet, a ulicama sada hodaju živi mrtvaci koji napadaju preživjele koji nastoje izvući živu glavu. Ono što jest karakteristično za ovu seriju punu uzbudljivih, hororičnih trenutaka jest to što vidimo kako čovjek u takvim uvjetima najbolje može preživjeti u zajednici gdje svatko doprinosi istoj zahvaljujući svojim ranije stečenim vještinama i znanju. Ova epska avantura pokazuje nam koliko je jaka ljudska želja za preživljavanjem u trenucima kada gledamo smrti u oči. Uz navalu osjećaja koji nas obuzimaju gledajući ovaj film, teško je ne zapitati se kako bismo se i sami snašli u sličnoj situaciji.

Gravitacija Foto: PR

Gravitacija

Zaglušujuća tišina i muk svemira daleko su od živopisnih zvukova na otoku s kojim se susreću naši kandidati Survivora, no sa strahom kako preživjeti s kojima se Sandra Bullock suočava tijekom ove pomalo mučne znanstveno-fantastične drame mogu se poistovjetiti svi kandidati. Iako se u filmu pojavljuju i George Clooney i Ed Harris, riječ je praktički o monodrami koja nam pokazuje kako je to kada čovjek kroz sve neprilike prolazi sam vođen isključivo voljom kao jedinim oružjem. Njena nastojanja da se u propaloj misiji vrati na Zemlju, prodrmat će nas do srži.

Ledena cesta Foto: PR

Ledena cesta

Ledena cesta je novi film s legendarnim Liamom Neesonom koji je utjelovio vozača kamiona koji se s grupicom ljudi uputio u naizgled nemoguću spasilačku misiju spašavanja zatočenih rudara u sjevernoj regiji Kanade. Neeson se u toj pustolovini pretvara u pravog akcijskog junaka koji se bori s opstankom na temperaturama ispod ništice dok sa svojom skupinom prelazi preko zaleđenog oceana kako bi spasio rudare. Iako naši kandidati u Survivoru nikada nisu u smrtnoj opasnosti, oni se sa zatočenim rudarima, kao i sa skupinom ljudi koja ih je otišla spasti, itekako mogu poistovjetiti jer znaju što znači imati ograničen izvor hrane, vode i istovremeno se boriti s okrutnim uvjetima okoline. Ovaj novi film koji se još uvijek može pogledati u kinodvoranama, dostupan je i putem EON PREMIUM paketa u sklopu HBO OD kataloga. Tako da za njega ne moramo potezati do kina, već je dovoljno napraviti si kokice i uživati u ovoj napetoj drami iz udobnosti svoga doma.