Autorica na 180 stranica prati nastanak serije, donosi uvid u zbivanja ispred kamera, brojne anegdote iza njih, priča o pravom prijateljstvu i zajedništvu glumačke postave te analizira zašto su Prijatelji povremeno bili problematični.

Novo izdanje Rockmarka je knjiga Prijatelji - Ona o seriji Friends, autorice Kelsey Miller, knjigu o slavnom sitcomu Prijatelji, koji je obilježio nekoliko generacija i postao pravi fenomen nadišavši televizijske okvire.



Knjiga Prijatelji - Ona o seriji Friends istražuje zašto je serija postala popularna i daje odgovor na još važnije pitanje - zašto je još uvijek popularna (prema podacima američkog CableTV.com, Prijatelji su bili najgledanija serija u SAD-u tijekom karantene za vrijeme pandemije koronavirusa).



Autorica na 180 stranica prati nastanak serije, donosi uvid u zbivanja ispred kamera, brojne anegdote iza njih, priča o pravom prijateljstvu i zajedništvu glumačke postave, analizira zašto su Prijatelji povremeno bili problematični te koje su sve kulturološke trendove pokrenuli i inspirirali.



Kada su se 1994. Prijatelji pojavili na malim ekranima, nitko nije očekivao da će serija postati glavna uzdanica NBC-a, a kamoli globalni fenomen. U godinama koje su uslijedile Prijatelji su zacementirali svoje mjesto prošavši put od hita u udarnom terminu do kultnog klasika. Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey i Phoebe udomaćili su se diljem svijeta; njihove živote, ljubavne zgode i nezgode pratili su - i još uvijek prate - milijuni ljudi, a slavne epizode prepričavaju se i danas, 16 godina od posljednje emitirane. O još slavnijim poštapalicama i najvažnijoj frizuri '90-ih da ne govorimo.



„Autorica ne samo da donosi cijelu fascinantnu pozadinu priče kako se ta popularna serija probila na male ekrane nego i daje odgovor na pitanje koje me prati godinama: kako to da je i dalje tako popularna? Ovo nije samo knjiga o Prijateljima – ovo je knjiga i onoj posebnoj praznini koju su Prijatelji popunili u svakodnevnom životu mnogih“, ističe BuzzFeed.