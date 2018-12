Novi aranžman za hit Vjekoslave i Tončija Huljića osmislio je Dušan Alagić, a video spot je režirao Andrej Ilić u produkciji IDJ Videos. U svega par dana pjesma ima već preko 400000 pregleda, a pohvale Mineinih obožavatelja pršte sa svih strana.

Omiljena zagrebačka pjevačica i tv voditeljica Minea ponovno obara rekorde! U točno dvadeset godina od prvog izvođenja njenog mega hita „Rano“ i nakon desetaka remixa, ova pjesma je upravo doživjela svoju petu obradu! Proteklih godina „Rano“ smo mogli čuti u rock, etno i dance remixima, obradili su ju brojni domaći i regionalni DJ-i te grupa Karma, a prije par dana objavljena je i najnovija verzija - duet Minee s talentiranom pjevačicom Marijom Mikić.

Novi aranžman za hit Vjekoslave i Tončija Huljića osmislio je Dušan Alagić, a video spot je režirao Andrej Ilić u produkciji IDJ Videos. U svega par dana pjesma ima već preko 400000 pregleda, a pohvale Mineinih obožavatelja pršte sa svih strana.

- Nisam planirala ponovo snimati ovu pjesmu iako ju i dan danas pjevam na svim svojim nastupima u Hrvatskoj i Sloveniji te uvijek kod publike izaziva jednako oduševljenje i emocije. No prije par mjeseci počele su mi pristizati video snimke i poruke fanova iz regije da se „Rano“ pjeva u Makedoniji, Srbiji, Bosni... S veseljem sam pratila kako su „Rano“ zavoljeli i neki novi klinci, a onda me kontaktirala simpatična Mare da joj je to najdraža pjesma i da joj je najveća želja da zajedno snimimo duet i video spot. Kada sam čula da bi uz Mariju u projektu sudjelovala i fenomenalna IDJ Videos ekipa te sjajni Dušan Alagić jednostavno nisam mogla odbiti..., pojasnila nam je vesela Minea koja će pjesmu sigurno zapjevati na predstojećim nastupima u Pazinu, Dubrovniku, Zadru, Zagrebu...



Na Mineinom službenom YouTube kanalu i prije ove nove suradnje pjesma „Rano“ je preslušana preko dva milijuna puta! Ove impresivne brojke potvrđuju da je „Rano“ bila i ostala jedna od najomiljenijih pjesama Mineinih obožavatelja koja se i dan danas pjeva u svakom klubu i na svakoj fešti ne samo u Hrvatskoj već i u regiji.