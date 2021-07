Mike Vogel utjelovio je zgodnog Coopera, koji se odjednom nađe u ljubavnom trokutu u seriji "Sex/Life", a nije mu bio problem snimiti intimne scene s kolegicom Sarom Shahi, koju je pohvalio za vrhunsku glumu.

Mike Vogel (41) privukao je pažnju žena u novoj popularnoj seriji "Sex/Life" u kojoj mu nije bio problem skinuti se do kraja i pokazati svoje isklesano tijelo.

Mike je utjelovio Coopera Connellyja, čija se supruga Billie prisjeća bivše, velike ljubavi Brada i nezadovoljna je trenutnim bračnim životom. Stoga njezini postupci uskoro dovedu do ljubavnog trokuta.

Vogel je u intervjuu za ET Canada otkrio kakva je bila njegova prva reakcija kada je pročitao scenarij za seriju. "Pomislio sam: 'Možemo li zaista ovo snimiti?' Nakon što smo snimili, pitao sam se možemo li to prikazivati. Kod pisanja možeš biti slikovitiji nego što to možeš uprizoriti", ispričao je glumac.

Otkrio je da su počeli snimati prije nego što se dogodio lockdown diljem svijeta pa su se onda zaista pitali hoće li u uvjetima pandemije moći odraditi škakljive scene.

Seriju je kreirala Stacy Rukeyser i većinom su na tom projektu radile žene, pa se dobila perspektiva nježnijeg spola. Mike je istaknuo da je to za njega bilo osvježavajuće. "Imam dvije kćeri i mislim da je važno dati glas ženskoj želji i strasti te pitanjima kako balansirati određene stvari tijekom duže veze. To je bitno", ispričao je glumac.

Mike se osvrnuo i na to što o seriji misli njegova supruga, bivša manekenka Courtney (43), s kojom je početkom siječnja proslavio 18. godišnjicu braka.

"Nije ju još pogledala, ali pročitala je cijeli scenarij sa mnom prije nego što je počelo snimanje. Baš zato bilo je važno ispričati ovu priču jer sam gledao svoju ženu kako balansira majčinstvo i posao i uvijek mi se činilo kao da drži cijeli svijet na vrhu prsta", rekao je Vogel.

Glumac je otkrio i koliko su mu bile neugodne scene seksa i je li mu laknulo što ih nije imao koliko njegovi kolege Sarah Shahi i Adam Demos, koji tumače Billie i Brada.

"Sarah je stvarno vrhunska u balansiranju emocija i tehnikalija koje je morala odraditi. Intimne scene koje sam morao snimiti s njom bile su potpuno drukčije od onih koje je imala s Adamom. Sviđalo mi se što moj lik čita dnevnik svoje supruge i pokušava učiniti neke seksualne stvari, no ne uspijeva u tome jer nikad ne ide sve glatko u životu. Bilo je zabavno", ispričao je.

Vogel je odao i tajnu dugovječnosti svog braka koju mu je jednom prilikom netko rekao. "Važno je da nikad ne prestanete hodati sa svojom suprugom i da se ponašate kao da izlazite na spojeve", objasnio je glumac koji je u seriji u dosta scena pokazao svoje isklesane trbušnjake, ali i stražnjicu.

Iako je "Sex/Life" veliki hit od svog izlaska 25. lipnja na Netflixu i među najgledanijima je u cijelom svijetu, nije dobila dobre ocjene kritičara. No publika na to ne obraća pažnju i željna je nove sezone.

Inače, Mike sa suprugom Courtney ima kćeri Charlee (12) i Cassy (14) te sina Gabriela (8), a dio obožavateljica razočarao je njegov ljubavni status, dok ostale komentiraju da su on i supruga divan par.

Naočitom Amerikancu raste popularnost i na Instagramu ima sve više pratitelja, a trenutačno je ta brojka na 145.000 ljudi. Mike često dijeli zajedničke fotografije iz privatnog života i ne skriva koliko je sretan.