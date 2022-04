Sinoć je u Cineplexxu City Centra One East održana premijera filma Badman – super tko? uz domaćina Marka Vuletića i njegovih sretnih 40 fanova.

Kao ljubitelj komedije, Marko je povodom druženja s fanovima izjavio: “Film mi je bio odličan, svi zajedno smo se dobro nasmijali i kroz film dobili jako lijepu poruku kako je nekad dobro biti ustrajan jer se to kad tad isplati. Uz svu tu ustrajnost podrška prijatelja i obitelji samo može pripomoć da sve što radimo bude još bolje.”

O filmu Badman – super tko?



Cedric se teško probija u filmskom svijetu, osuđen je na život luzera snimajući ponižavajuće televizijske reklame. No, Cedric ubrzo dobiva pravu priliku na velikom ekranu i to ulozi superjunaka Badman nakon što originalni glavni glumac nesretno nastrada. Nedugo nakon Cedric iznenada doživi prometnu nesreću te dobiva amneziju. Kada se osvijesti povjeruje kako je on zaista Badman s misijom. Cedric će se morati suočiti s gangsterom te ponovno zadobiti poštovanje svog oca, policijskog načelnika.

Jedva čekamo vidjeti zabavu koju su nam ovi svestrani filmaši pripremili.





