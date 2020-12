Glumac Luke Willson koji je u filmovima o "Plavuši s Harvarda" utjelovio Emmetta Richmonda kaže da bi rado glumio i u trećem nastavku, ali i da još ne zna ništa o tome.

Prvi put je utjelovio Emmetta Richmonda 2001. godine u hit-komediji "Plavuša Harvarda", a zatim opet dvije godine kasnije u drugom nastavku filma.

No iako je u filmovima odigrao jednu od glavnih uloga, 49-godišnji glumac Luke Wilson još uvijek ne zna hoće li za to dobiti priliku i u najavljenom trećem nastavku, ali priznaje da bi to htio.

"Naravno da bih ponovno glumio u filmu, no ne znam o tome ništa više od vas i to je istina"; kazao je Luke u intervjuu za Us Magazine, a zatim je ipak dodao kako je načuo da se piše scenarij za "Plavušu s Harvarda 3", ali i da se sve još uvijek drži u tajnosti.

Luke je u filmu glumio šarmantnog odvjetnika i profesora koji je zaveo i vjenčao se s plavušom Elle Woods koju glumi Resse Witherspoon (44).

"Obožavam raditi s Reese", izjavio je Wilson u intervjuu nakon čega je priznao i kako nije očekivao toliki uspjeh filmovao plavokosoj odvjetnici, koji su 2007. godine pretvoreni i u vrlo uspješan mjuzikl.

"U rodnom Teksasu su me svi zaustavljali na ulici i raspitivali se o Elle", prisjetio se te je priznao kako je sjajan osjećaj biti u filmu koji ljudi toliko vole.

A entuzijazam oko "Plavuše s Harvarda" još uvijek nije splasnuo i milijuni fanova već 17 godina iščekuju treći nastavak filma čiji je izlazak službeno zakazan za svibanj 2022. godine, nadamo se s punom glavnom postavom.

Osim Lukea i Reese, u filmovima su značajne uloge ostvarili i Selma Blair, Jennifer Coolidge, Ali Larter, Holland Taylor i Matt Davis.