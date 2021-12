Father Christmas Is Back

Ove godine objavljeno je puno novih blagdanskih filmova, a mi smo izdvojili one o kojima se najviše priča.

Božićni blagdani nezamislivi su bez božićnih filmova, a uz klasike poput "Sam u kući" i "Najluđi Božić", svatko voli pogledati i nešto novo.

I ove, kao i svake godine, objavljeno je puno novih filmova blagdanske tematike, a mi smo izdvojili one o kojima se najviše priča. Provjerite jeste li ih pogledali sve:

Love Hard

Glavnu ulogu u ovoj Netflixovoj romantičnoj komediji igra Nina Dobrev, a priča prati djevojku koja preko aplikacije za spojeve napokon upoznaje "onog pravog". No kada konačno dođe vrijeme za upoznavanje, ispostavi se da se on cijelo vrijeme krivo predstavljao, a sve se to odvija u vrijeme blagdana.

A Boy Called Christmas

Čarobna priča o odrastanju Djeda Mraza ispričana kroz jednu od njegovih avantura idealan je odabir za ljubitelje nostalgičnih blagdanskih filmova. I ovaj film dostupan je na Netflixu koji je ove godine pripremio mnoštvo blagdanskih poslastica.

Single All the Way

Klasična blagdanska romantična komedija s malenim obratom u kojoj glavni lik za blagdane odvede doma najboljeg prijatelja i predstavlja ga kao svojeg dečka, jer mu je dosadilo pregovaranje obitelji zbog toga što je sam. Film možete pogledati na streaming servisu Netflix.

Father Christmas Is Back

Četiri posvađane sestre ponovno ujedini povratak davno izgubljenog oca i otkrivaju dobro skrivanu obiteljsku tajnu. Glumačku postavu ovog britanskog blagdanskog filma čine neka poznata imena, poput Elizabeth Hurley, Kelsey Grammer i Johna Cleesea, a također ga možete gledati na Netflixu.

8-Bit Christmas

Adaptacija istoimenog romana priča je o 10-godišnjem dječaku koji se u 80-ima uputi u avanturu kako bi se dokopao božićnog poklona godine: nove konzule za videoigre. U filmu glume Neil Patrick Harris, Winslow Fegley, June Diane Raphael i Steve Zahn, a dostupan je na streaming servisu HBO Max.

A Castle for Christmas

Glavu ulogu u ovoj blagdanskoj romantičnoj komediji igra Brooke Shields, a priča prati uspješnu autoricu koja želi kupiti dvorac u Škotskoj pri čemu ulazi u konflikt s vlasnikom dvorca kojeg glumi Cary Elwes. Pogledajte ga na Netlixu.

The Princess Switch 3: Romancing the Star

Nakon dva uspješna nastavka, Vennessa Hudgens vraća se u ulogu kraljevne koja ovaj put mora pronaći izgubljeni objekt. Naravno, uz neizbježnu zamjenu identiteta i ljubavne zavrzlame. Film možete pogledati na Netflixu.

Home Sweet Home Alone

Stigao je i još jedan nastavak klasika "Sam u kući", a slično kao u originalnom filmu, i u ovom je dječak ostao sam doma za Božić i mora obraniti svoju kuću od provalnika. Dječaka koji se ovaj put ne zove Kevin nego Max glumi Archie Yates iz filma "Jojo Rabbit". FIlm je dostupan na streaming servisu Disney +.

