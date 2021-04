Princa Philipa u hit-seriji "The Crown" koja je osvojila gledatelje diljem svijeta utjelovili su Matt Smith i Tobias Menzies.

Vojvoda od Edinburgha iliti princ Philip iz javnog se života povukao 2016. godine i u javnosti se pojavljivao u zaista rijetkim prilikama, no njegov lik i djelo približeni su ljudima diljem svijeta u hit-seriji "The Crown" u kojoj su ga kroz nekoliko sezona utjelovila dva glumca.

Njegovu mlađu verziju odglumio je Matt Smith i to u prvoj i drugoj sezoni tijekom kojih je princ prikazan kao odlučan lik u namjeri modernizaciji kraljevske obitelji, koji istovremeno pokušava pronaći svoj položaj i snaći se u novom životu u potpunosti posvećenom svojoj kraljici.

"Želio bih izraziti sućut Njezinom Veličanstvu Kraljici i Kraljevskoj obitelji. Princ Philip bio je ljudina i on je to znao. Imao je 99 godina, ali imao je stila. Hvala vam na službi, ništa neće biti isto bez vas", izjavio je Matt.

Tobias Menzies preuzeo je ulogu princa Philipa u trećoj sezoni u kojoj je prikazan već mirnije osobnosti, a prikazana je i njegova nježnija strana kroz odnos s majkom, princezom Alice od Battenberga. Uz to se u središtu priču našao i njegov odnos s djecom, bliska povezanost s princezom Anne i kako je pokušao spasiti brak princa Charlesa i princeze Diane.

"Ako znam išta o vojvodi od Edinburgha, poprilično sam siguran da on ne bi želio da glumac koji tumači njegovu ulogu na televiziji daje mišljenje o njegovu životu, pa ću to prepustiti Shakespeareu. O dobri stari čovječe! Koliko se dobroga u tebi pojavljuje. Neprekinuta služba antičkom svijetu. Počivao u miru", napisao je Menzies na Twitteru.

Mnogi se pitaju koliko je vjerno prikazan njegov lik, ali i svi ostali kroz seriju koja je u vrlo kratkom roku osvojila gledatelje diljem svijete, ali činjenica je da neki dijelovi vjerno prikazuju njegovu frustraciju zbog položaja u obitelji i ambiciju modernizacije monarhije.

U knjizi "Philip and Elizabeth: Portrait of a Royal Marriage" autor Gyles Brandreth spominje Philipovu primjedbu koju je izgovorio u jednoj privatnoj prilici: "Ja nisam ništa drugo nego prokleta ameba. Ja sam jedini čovjek u zemlji čija djeca ne smije nositi njegovo ime".

Bilo je to radi opreza da princeza Anne i Charles ne preuzmu njegovo prezime Mountbatten, jer su se pomoćnici Krune bojali da bi to oduzeli na važnosti i moći prezimena Windsor. Međutim nakon smrti bake, kraljice Marije i Winstona Churchilla, Kraljica je 1960. godine izdala naredbu kojom je proglasila da njezini potomci koji ne nose kraljevske titule poput prince ili veličanstva, mogu slobodno koristiti prezime Mountbatten-Windsor i time pokazala koliko cijeni i koliko joj se stalo do supruga i njegove časti.