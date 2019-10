Beogradski Muzej savremene umetnosti ove se jeseni može pohvaliti jednom od najduže očekivanih i najkontroverznijih izložbi godine. Naravno, radi se o velikoj retrospektivi Marine Abramović, svjetski poznate suvremene umjetnice čiji radovi intrigiraju javnost već desetljećima.

Marina Abramović žena je velike karizme i umjetnica svjetske slave, a oko njezinih se radova godinama lome koplja. Neki ju vole, neki mrze, no jedno je sigurno – ona svojim radom provocira, tjera na razmišljanje i definitivno izaziva reakciju kod gledatelja. Znači, uspijeva u onome što radi.

Ova poznata umjetnica jedna je od revolucionarki suvremene umjetnosti i pionirki performansa, a svoju je karijeru započela davnih 60-ih, za vrijeme studiranja u rodnom Beogradu. Od slikanja oblaka, preko istraživanja zvuka, pa sve do radikalno brutalnih performansa koji su se bavili upotrebom tijela u svjesnom i nesvjesnom stanju, umjetnički opus Marine Abramović golem je i raznolik, ali u svim fazama jednako zanimljiv i originalan.

Izložba „Čistač“ svojevrsno je čišćenje umjetničke karijere i arhive radova ove velike umjetnice, a prašina se podigla čim je javnost saznala da je srpska vlada odlučila iskeširati vrtoglavih 100.000 dolara kako bi umjetnicu privoljela da nakon 44 godine ponovno izloži svoje radove u srpskoj metropoli. Kako se radi o suvremenoj umjetnosti, koja je mnogima strana i jako slabo poznata, odmah se počelo naklapati kako se radi o rasipanju javnog novca, a bilo je govora i o tome kako Srbija ugošćujući Marinu Abramović pere ruke od jugoslavenske prošlosti.

Naime, velik dio radova te umjetnice inspiriran je poviješću Jugoslavije i njezinim odrastanjem u visokopozicioniranoj oficirskoj obitelji. Kao dijete elite Jugoslavije, Marina Abramović odrasla je u nostalgičnu osobu, ali i vrlo kritičnu prema propalom režimu, pa se u svojim djelima nikada nije libila vrlo direktno napadati, optuživati, ali i melankolijom obaviti kulturu i život tog socijalističkog režima.

„Čistač“ putuje svijetom od 2017., a premijerno je predstavljen u Švedskoj, a nakon toga bio je izložen još i u Danskoj, Norveškoj, Njemačkoj, Italiji i Poljskoj, a svoju turneju završava upravo u Beogradu, u kojem je umjetnički život ove velike dame performansa i započeo.

Izložba će se moći posjetiti sve do 20. 1. 2020., a prati sve faze rada Marine Abramović u njezinoj pedesetogodišnjoj karijeri. Od ranih slikarskih i konceptualnih radova, preko solo performansa i zajedničkog rada s bivšim partnerom Ulayem, do kultnih radova iz samostalne karijere i djela koja su obilježila njezino recentno stvaralaštvo. Na više razina Muzeja za savremenu umetnost okupljeno je oko 120 slika, crteža, fotografija, audioradova i videoradova, arhivske građe i filmova. Idealno za sve poznavatelje i ljubitelje Marine Abramović, kao i za one koji o njezinu opusu ne znaju ništa, pa sada na jednom mjestu mogu sve saznati.

Zastrašujuće dirljiva, na trenutke brutalna i iritantna, zabavna, tragična i kritična, Marina Abramović velika je zvijezda suvremene umjetnosti, a njezini su performansi obilježili i 20. i 21. stoljeće. Ova umjetnica s velikim U često je na udaru kritika zbog toga što je iznimno dobro komercijalizirala svoju priču o užasima komunizma te se brendirala kao najveća živuća umjetnica ovih prostora, iako ju neki takvom ne smatraju. Ipak, činjenica da je prisutna i priznata u svim svjetskim umjetničkim krugovima već desetljećima daje joj neoboriv legitimitet i čini doista divom kulturnog života današnjice.

Ako odlučite posjetiti „Čistača“, suočit ćete se s nelagodom, vriskom, drekom, golotinjom, erekcijama i krvlju. Bit će vam neugodno što pripadate balkanskoj kulturi, propitat ćete sva svoja vjerovanja i zagledati se u prošlost. Istovremeno će vas zgroziti i dirnuti volja i hrabrost s kojom se Abramović izlagala ranjavanju, i duševnom i mentalnom.

„Čistač“ je upravo savršen naziv za retrospektivu ove velike umjetnice s obzirom na to da je više od polovice svog života provela u duhovnom, privatnom, umjetničkom i povijesnom čišćenju kroz svoja djela i preformanse.

Ovom se sjajnom izložbom Beograd svrstao na ovogodišnju kulturnu kartu Europe kao „a must place to visit“, a to i ne čudi.

Veliko ime, veliki opus, kontroverze i stalni (neosonovani) napadi – savršena kombinacija koja tvori magnet za publiku. A kada jednom publika dođe, iz bilo kojeg razloga, neovisno o tome želi li se rugati ili uživati, nakon „Čistača“ će se pročistiti, razmisliti i ostati pod dubokim dojmom. I tko onda može reći da to nije umjetnost, već samo prazno buljenje u magarca?