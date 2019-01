U utorak, 22. siječnja u 20 sati, u Zagrebačkom plesnom centru u Ilici 10/1, održat će se premijera koprodukcije Kazališta Grupa i Triko Cirkus Teatra – “Mistero Buffo” u izvedbi poznatog glumca Dražena Šivaka i režiji svestrane umjetnice Lee Delong.

Dario Fo, kojeg su intelektualci odbacivali jer se bavio komedijom, dok je zabavljačkom teatru bio previše aktualan i politički provokativan, danas je savršen spoj smijeha s oštricom. Ovaj virtuozni komad jedan je od najvećih izazova za glumce, ne samo zbog vrtoglave izmjene brojnih likova i stilova igre, nego i iskonskog žara i scenskog šarma koji izvođač treba pronaći kako bi držao pažnju publike, poput putujućih glumaca iz doba Srednjeg vijeka, po čijim je tekstovima i nastao „Mistero Buffo“. U Ameriku mu nisu dali ni da uđe niti da je igra, Vatikan je bio skandaliziran njegovom izvedbom „Mistero Buffo“ na državnoj televiziji, neki svjetski intelektualci govorili su protiv njegova dobivanja Nobelove nagrade za književnost, a visoki policijski dužnosnici u Italiji organizirali su terorističku grupu koja je otela, mučila i silovala njegovu životnu družicu i glumicu Francu Rame. Ovog genijalca teatra i umjetnosti (slikar, pisac i glumac) to nije nimalo spriječilo da koristeći upravo te okolnosti iznađe novu snagu i inspiraciju, kojima je podizao ljestvicu glumačke i kazališne umjetnosti.

U kombinaciji u kojoj se isprepliću humor i tragedija, stalnim kontaktom s publikom, odvija se ono zavođenje koje poznaju klaunovi, harlekini, lakrdijaši i putujući glumci, ti svestrani umjetnici koji su banalno pretvarali u neprolazno. Za potrebe ove predstave glumac Dražen Šivak transformirat će se u više od 30 likova.

„Dario Fo za mene je, u kazališnom svijetu, jedan od svjetionika ljudskosti. Tražeći istinu u direktnoj komunikaciji s gledateljem, s vlastitom kreativnošću koju je shvaćao urođenom probuđenom čovjeku, iznosio je sebe pred druge kroz igru i smijeh. Taj smijeh nije služio zabavi, već je bio opasan, što je bilo očito i po reakcijama onih koje je smijehom skidao do gola“, ističe Dražen Šivak te dodaje: „Osim moje želje da se odužim Dariu Fou za inspiraciju, poželio sam sebe samog provući kroz to esencijalno glumačko pripovijedanje, radost igre, užitak bivanja na sceni. U tome se Foov rad preklapa kroz tradiciju klauna, gdje glumačko bivanje, a u mojoj vizuri ljudsko bivanje, postaje glavni događaj na sceni.“

Redateljica je predstave Lee Delong, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, a vizualni identitet potpisuje Klarxy. Predstava je rađena prema prijevodu Tatjane Peruško.

”Dario Fo commediu dell’arte izvukao je iz muzeja u kojem je bila: Harlequino se kreće ovako, Pantalone radi ovako… S Mistero Buffo, i drugim komadima, Fo nam je dao esencu 'giullare' (lakrdijaša, putujućeg glumca), njegov razlog postojanja. To je zrcaljenje običnom čovjeku, da bi se probudio i vidio koliko je podjarmljen i zatvorenih očiju. Stvorio je istinsku živu komunikaciju između glumca i publike. Potreban je osobit glumac da bi izvukao tu muzikalnost i umješnost teksta. Komad zahtijeva gipku tjelesnu interpretaciju za igru raznovrsnih uloga. Potreban je glumac s fizičkom srčanošću i svestranošću te s darom rječitosti – sposobnosti za elokventan, samopouzdan govor. To upravo opisuje Dražena Šivaka i sigurna sam da je upravo on taj idealni izvođač za “Mistero Buffo“, rekla je ususret premijeri redateljica predstave.

Postoji još jedna zanimljivost vezana uz ovaj intrigantan projekt. Nagrađivani hrvatski glumac Šivak, poznato lice s pozornica, kao i televizijskih i filmskih ekrana, pokrenuo je crowdfunding kampanju na za to namijenjenoj internetskoj platformi Indiegogo u kojoj se nudi davanje priloga za kazališnu predstavu u rasponu od 15 do 1000 dolara. Predstava je podržana prilozima više od 100 osoba iz Hrvatske i svijeta, što potpisanih, što anonimnih, koji su pomogli da ova nezavisna produkcija ugleda svjetlo dana, a Dražen Šivak u istraživanju za rad na predstavi sudjelovao je i u radu Nouveau Clown Instituta u Barceloni, gdje je pozvan kako bi imao prilike učiti o različitim klaunskim tradicijama.