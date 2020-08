Priča knjige "Verity" prati neostvarenu spisateljicu Lowen Ashleigh, koja je na rubu je financijske propasti u trenutku kad dobiva poslovnu ponudu života.

Colleen Hoover jedna je od najpopularnijih autorica ljubavnog žanra posljednjih nekoliko godina, a svaka knjiga koju objavi privuče milijune čitatelja diljem svijeta. Za razliku od ljubavnih tema, ova se sjajna spisateljica odlučila poigrati i trilerima, a nedavno je i na hrvatskom objavljena njezina knjiga "Verity".

Priča prati neostvarenu spisateljicu Lowen Ashleigh, koja je na rubu je financijske propasti u trenutku kad dobiva poslovnu ponudu života. Jeremy Crawford, suprug autorice bestselera Verity Crawford, angažira Lowen da završi preostale knjige u uspješnoj seriji koju njegova nastradala supruga ne može dovršiti. Lowen stiže u dom Crawfordovih, spremna pregledati bilješke i skice na kojima je Verity godinama radila, nadajući se da će pronaći dovoljno materijala za nadahnuće. No Lowen ne očekuje da će u Veritynom kaotičnom uredu otkriti nedovršenu autobiografiju koju Verity nikada nikome nije kanila pokazati. Nižu se stranice za stranicom priznanja koja lede krv u žilama, uključujući i Verityno prisjećanje na ono što se uistinu dogodilo onoga dana kad je umrla njezina kći.

Lowen odluči zatajiti Jeremyju da je pronašla tu autobiografiju, znajući da bi njen sadržaj do kraja slomio oca koji tuguje zbog smrti kćeri. No kako se Lowenini osjećaji prema Jeremyju počinju razbuktavati, ona polako shvaća na koje bi se sve načine mogla okoristiti ako on pročita riječi koje je napisala njegova žena. Na kraju krajeva, ma koliko bio posvećen svojoj povrijeđenoj supruzi, sazna li stravičnu istinu, Jeremy je više ne bi mogao voljeti.

Neočekivani obrat na kraju i priča koja je puna tajni oduševit će vas na prvu, a ovu knjigu nećete ispuštati iz ruku dok je ne pročitate do posljednje stranice.