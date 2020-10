On line kazalište uživo ujedno je i spoj kazališta i televizije budući da se predstave prenose uživo s 5 kamera što kazališni doživljaj čini prilagođenim novom mediju čime mu se daje nova dinamika i draž.

Korona nam je donijela mnoge novosti, a promijenila je i način na koji konzumiramo stvari. Jedna od njih je kazalište na daljinu - On line kazalište, ali uživo! Kazalište Planet Art pokreće projekt pod nazivom Novo kazalište koji nam donosi on line uživo prijenose kazališnih predstava na potpuno nov način.



On line kazalište uživo i dalje zadržava one značajke po kojima je kazalište jedinstveno tj. prisustvovanje umjetničkom doživljaju koji se odvija uživo s razlikom što sada predstave možete gledati iz svojeg dnevnog boravka ili gdje god se nalazite umjesto iz kazališne dvorane.



On line kazalište uživo ujedno je i spoj kazališta i televizije budući da se predstave prenose uživo s 5 kamera što kazališni doživljaj čini prilagođenim novom mediju čime mu se daje nova dinamika i draž.



On line kazalište uživo - omogućit će tako posjet kazališnim predstavama svima onima koji se zbog korone ne usuđuju ići na mjesta masovnog okupljanja, onima koji zbog ograničenog broja mjesta ne mogu doći do ulaznica, ali i onima koji se i inače teže kreću kao i svima diljem Hrvatske i svijeta, našim iseljenicima u dijaspori te svima u susjednim zemljama s kojima dijelimo jezik kojim se razumijemo. Dakle, Novo kazalište otvoreno je svima koji nemaju mogućnost fizički prisustvovati kazališnim predstavama, a voljeli bi to.



On line predstave uživo održavat će se svake nedjelje u 20h, počevši od 25. listopada, a raspored izvođenja i prodaja ulaznica za streaming po cijeni od 39 kn mogu se kupiti na linku www.planet-art.hr



U isto vrijeme predstave je moguće gledati i uživo u samoj kazališnoj dvorani u Kazalištu Mala scena, Medvešćak 2, odakle se predstave prenose. Ulaznice za izvedbe uživo u kazalištu mogu se kupiti na istom linku.



U prvom izdanju On line kazališta uživo naći će se tri komedije koje su se do sada potvrdile iznimno velikim brojem izvedbi uživo i nalaze se među najizvođenijim komedijama u Hrvatskoj u posljednjih dvadesetak godina. To su: VELIKA ZVJERKA, TKO JE OVDJE LUD? i RITINA ŠKOLA. S početkom Novog kazališta obilježit će se i njihove svečane okrugle izvedbe.



Predstava "Velika zvjerka" jedna je od najizvođenijih predstava u Hrvatskoj u posljednjih 15 godina. S njom će 25.10. započeti Novo kazalište, a tom će se prigodom obilježiti i njezina 200. izvedba. Ova komedija govori o poslovnom svijetu trojice 'poslovnjaka' koji se nadaju da će te večeri naprave posao života kojim će riješiti sve svoje životne probleme. Koliko idu zajedno biznis i iskrenost pogledajte u urnebesnoj predstavi redateljice Slavice Knežević u kojoj glavne uloge igraju Slavko Juraga, Marko Torjanac i Luka Dragić.



Predstava "Tko je ovdje lud?" predstava je za samopomoć u kriznim vremenima koja nas kroz šest koraka i jedan uvid vodi do potpune sreće i sat i pol lude zabave. U šest isprepletenih crnih komedija štićenici klinike 'Eden' preispituju granicu normalnoga u svijetu koji i sam više sliči na kliniku. On line izvedbom obilježit će se 100. izvedba ove komedije kojoj je redatelj Marko Torjanac, a u kojoj igraju Natalija Đorđević i Marko Torjanac.



Predstava "Ritina škola" jedna je od najizvođenijih suvremenih komedija u svijetu, a u produkciji Planet Arta adaptirana je za Hrvatsku i sada se nakon nekoliko godina pauze na zahtjeve gledatelja vraća na scenu.



Predstava je to o britkoj frizerki koja upisuje tečaj književnosti na kojemu upoznaje profesora s kojim se upušta u neobičnu književno životnu pustolovinu koja ih oboje mijenja.



Prvom on line izvedbom 8. 11. obilježit će se 150. izvedba 'Ritine škole', a u ulogu šarmantne Rite od Nataše Janjić Medančić preuzima Vanda Winter kojoj će ovo biti premijera. Predstavu je režirao Marko Torjanac koji i igra šarmantnog i rezigniranog profesora Pravdana kojemu frizerka Rita mijenja život.



Ne propustite jedino kazalište koje možete gledati iz udobnosti svoga doma, ili gdje god se nalazite, i kupite svoje ulaznice na www.planet-art.hr jer broj ulaznica je ograničen.