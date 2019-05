Josipa Pavičić Berardini višegodišnja je poučavateljica tehnika za samorazvoj, voditeljica radionica i predavanja te autorica četiriju izdanih knjiga, a sada je na red došla i peta - ''Promatrači u zrcalu''.

Nekadašnja televizijska voditeljica Josipa Pavičić Berardini u četvrtak je u Zagrebu, u novootvorenom restoranu Miki's u srcu Bundeka, održala emotivnu promociju za svoju petu, toplu i nadasve poučnu knjigu s autobiografskim elementima.

''Promatrači u zrcalu'' knjiga je koja Josipinim jedinstvenim – istodobno toplim, ali snažno poticajnim – tonom govori o tome što nam je potrebno da u sebi prepoznamo iskonsku, istinsku snagu kojom ćemo osvijestiti da sve loše što nam se događa nosi i korijen i rješenje u nama samima.

Prožeta autoričinim osobnim iskustvima u praktičnim vježbama koje redovito provodi na svojim radionicama, knjiga sadrži obilje meditativnih i poučnih ulomaka koji će nahraniti i vaše tijelo i um. A da Josipine misli itekako imaju odjek među hrvatskom publikom pokazuje činjenica da je njezina prethodna knjiga ''Šest milimetara'', u kojoj progovara o uspješnoj borbi s karcinomom dojke, poslužila kao predložak za uspješnu adaptaciju u monodramu čiju režiju potpisuje Ksenija Zec, a glavnu ulogu + poznata kazališna glumica Daria Lorenci Flatz, koja je ujedno prisustvovala promociji „Promatrača“ i autorici pružila podršku emotivnim govorom i čitanjem ulomaka.

Uz nju, promociju su jednako tako uveličali pjevačica Jelena Rozga, glumci Slavko Sobin i Ana Begić, Ecija Ojdanić, Sanja Vejnović, Snježana Mehun te brojni prijatelji i kolege.

Josipa Pavičić Berardini višegodišnja je poučavateljica tehnika za samorazvoj, voditeljica radionica i predavanja te autorica četiriju izdanih knjiga (Sara Santini, GL’amour i Lopov moje mladosti, Šest milimetara). Knjiga je samo nastavak prethodnih četiriju izdanih knjiga u kojima je ogoljela dušu i iskreno progovorila o osobnoj borbi s teškom bolešću te praznini i tuzi koju nosi razvod braka, svojevrsni gubitak (u) ljubavi.

“Naslov moje knjige 'Promatrači u zrcalu' govori kako svi mi u drugima ustvari vidimo sebe. Drugi ljudi naše su zrcalo i ako mi se ne sviđa to što u nekome vidim, neću razbiti zrcalo zato što je sve što mi na drugome smeta, što me živcira ili provocira, ono na čemu trebam poraditi na sebi. Kada nam se dogodi razvod, prekid veze ili smrt bliske osobe, neminovno prolazimo faze u kojima se trebamo oprostiti od sebe kakvi smo bili dok smo dijelili život s tom osobom te prihvatiti kraj jednog razdoblja, zatvoriti vrata i krenuti u novi svijet. Sve su te faze normalne i prirodne. Ono što ne bi bilo dobro za nas jest zaustaviti se ili ostati u bilo kojoj među tim fazama”, zaključila je autorica knjige Josipa Pavičić Berardini. Usto dodaje: “Pisanjem ove knjige najprije sam samoj sebi pomogla prebroditi bol, prazninu i tugu koju nosi razvod braka, svojevrsni gubitak (u) ljubavi. Najviše volim pisati o temama koje sam doživjela, preživjela i iz njih iznijela vlastito iskustvo. Jedino tako svojim čitateljima mogu prenijeti emociju koju sam nosila u rukama ili na vlastitim „plećima“ dok sam je proživljavala, oplakivala ili se smijala sebi i svima oko sebe, sve dok me ne bi zapekle suze „smijalice“. Čovjek je ustvari najsmješniji kada se doživljava previše ozbiljno.”

Josipa u svojoj knjizi na iznimno praktičan način nudi odgovore na pitanja o tome koja je razlika između veze i odnosa, zašto je veza „mrtva“ te zašto je odnos jedino istinsko moguće ostvarenje između dvoje ljudi. Prošarani intimnim pjesmama i izravnim obraćanjima, “Promatrači u zrcalu” obiluju praktičnim vježbama, primjerima i savjetima i lijepim mislima te će na taj način zasigurno pomoći mnogima uspostaviti sklad i mir odnosa.