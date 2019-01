Pikanterije, na mjestima veoma detaljne, u knjizi ''Odanost višega reda'' iznosi bivši direktor FBI-a James Comey. Nakon otkaza za koji je saznao s televizijskih ekrana dok je bio na danu karijera FBI-a u Los Angelesu, do tada diskretan karijerni birokrat, u knjizi razotkriva mulj načina rada američkog predsjednika Donalda Trumpa.

James Comey u knjizi ''Odanost višega reda'' iznosi detalje razgovora koje je vodio s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Pa i one o seksualnim aktivnostima s prostitutkama u Moskvi.

Godinama je radio u američkoj birokraciji, većinom na pozicijama u pravosuđu. Deklarirani je republikanac, ali na mjesto ravnatelja FBI-a, na mandat od deset godina, imenovao ga je demokratski predsjednik Barack Obama 2013. godine.

''Nakon što je odlučio da sam ja njegov izbor, ali prije nego što je objavio imenovanje, predsjednik Obama iznenadio me je pozvavši me u Ovalni ured. Sjedili smo na istim mjestima i opet nam se pridružila odvjetnica Bijele kuće. Predsjednik je započeo razgovor rekavši: 'Jednom kad postanete ravnateljem, više nećemo moći ovako razgovarati.' Mislio je reći kako su već više od četrdeset godina naši politički vođe razumjeli da predsjednik i ravnatelj FBI-a ne smiju biti bliski'', piše Comey.

Upravo je tim dijelom istaknuo važnost i ulogu FBI-a kao neovisnog istražnog tijela američkog sustava. Međutim, kada je u Ovalni ured ušao Donald Trump, novoizabrani predsjednik ponio se upravo suprotno. Comeyja je, kako piše u knjizi, stalno zivkao na telefon, čak mu i priredio privatnu večeru samo za njih dvojicu u Bijeloj kući i otvoreno tražio od njega da odustane od istraga. Kada Comey na to nije pristao, Trump mu je otkaz dao putem medija.

Zanimljivo štivo koje iznutra prikazuje kako funkcionira američki pravsudni sustav. Koliko je često pred izazovima i koliko ga ljudi na vlasti, pa i prije Trumpa pokušavaju poljuljati, ali uvijek se sa suprotne strane vage pronađu oni koji su taj sustav spremni i braniti.

Preko istraga mafijaških organizacija, mučenja zatvorenika u velikoj aferi ''waterboarding'', do ilegalnog međunarodnog djelovanja u samom vrh vlasti i to kroz iskustva koje je proživio sam Comey u svojoj dugogodišnjoj karijeri može se dobiti uvid u to kako je to stajati na prvoj crti obrane neovisnosti pravosuđa od politike u jednoj od najmoćnijih, ako ne i najmoćnijoj državi na svijetu.

Odanost

U nazivu knjige riječ ''odanost'' veoma je znakovita. Naime, upravo je to tema kojom se bavi Comey i provlači je kroz cijeli svoj karijerni opus – od svjedočenja slijepoj odanosti u mafiji do odanosti istini. A odanosti prema figuri predsjednika ga je tražio i Trump kada je ušao u Bijelu kuću, ne shvaćajući da bi takva odanost od strane čelnika FBI-a, ma tko god on bio, bila pogubna za pravosudni sustav demokracije.

''Etični vođe nikada ne zahtjevaju odanost. Oni koji vode pomoću straha – kao na primjer šef Cosa nostre – zahtjevaju osobnu odanost. Etičnim vođama duboko je stalo do onih koje vode i nude im poštenje i čestitost, posvećenost i vlastitiu žrtvu. Imaju samopouzdanje iz koje se rađa poniznost'', piše Comey.

Kada je Trump shvatio da Comey neće odustati od istrage o vezama između Rusije i njegova izbornog stožera - otpustio ga je. Comey je za to saznao preko medija koji su o situaciji izvijestili prilično kaotično – prvo s viješću da je dobio otkaz, da bi to kasnije promijenili u informaciju da je dao ostavku. Sve je to Comey pratio gledajući televizijski program da bi nakon nekog vremena stupio u vezu sa sjedištem FBI-a iz kojeg su ga izvijestili da je osoba iz Bijele kuće donijela rješenje o njegovom otkazu.

Na kraju optimističan Comey zaključuje: ''Trenutačni predsjednik kratkoročno će počiniti mnogo štete. Važne norme i običaje oštetit će plamen. Ali šumski požari, koliko god neugodni bili, donose novi rast koji nije bio moguć dok su stara stabla istiskivala nove biljke koje bi pokušale niknuti. Usred požara ja već vidim novi život – mlade ljude angažirane kao nikada do sada. Zatim medije, sudove, akademsku zajednicu, neprofitne organizacije i sve ostale dijelove civilnog društva koji pronalaze razloga za procvat. (...) Ima razloga vjerovati da će ovaj požar oslabiti instituciju predsjednika, a ojačati Kongres i sudove, baš kao što se dogodilo nakon šumskog požara zvanog Watergate. A to sa sobom donosi mnogo dobroga.''