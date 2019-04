Velika retrospektiva jedne od najintrigantnijih hrvatskih umjetnica Ivane Popović otvorena je 21. ožujka u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, a posjetiti se može sve do 28. travnja. Ovom se izložbom prvi put pokušalo sistematizirati bogati stvaralački rad Ivane Popović, koja je svojom ekscentričnošću i radikalizmom ostavila dubok trag na hrvatskoj umjetničkoj sceni.

Modna dizajnerica i umjetnica Ivana Popović (1968. – 2016.) prerano je preminula diva hrvatske umjetnosti čiji je veliki opus do sada bio velikim dijelom nedostupan očima javnosti. Novom izložbom MSU-a to se promijenilo.

Bogatstvo izložaka

Na drugom katu zagrebačkog muzeja može se pogledati retrospektiva njezina stvaralaštva, koja obuhvaća više od 250 radova koji prate njezin život i svjedoče o raznovrsnosti njezina opusa. Kostimografija, performans, kiparstvo, slikarstvo, kolaži, crteži, produkcija dizajna – sve te discipline Popović je u svojih 30 godina kreativnog stvaranja dotakla i ostavila svoj pečat na povijesti hrvatske umjetnosti.

Nakon što je 31. 12. 2016. u snu preminula od posljedica raka dojke koji je metastazirao na mozak, postalo je očito kako jedna od naših medijski najprisutnijih i najkontroverznijih umjetnica i modnih dizajnerica, čiji su rad voljele mnoge hrvatske slavne dame, nema sistematiziran opus. „Ljubav i otpor“ prvi je korak ka sustavnom predstavljanju vrlo bogatog stvaralaštva Ivane Popović široj javnosti te informiranja o tome gdje je sve i što točno radila.

Nizom fotografija, slika, kostima korištenih u kazališnim predstavama, kipovima, snimkama performansa i modnih revija, ekscentričnost i opuštenost shvaćanja umjetnosti prezentirana je javnosti na jednostavan, no efektan način koji sažeto i sustavno objašnjava životnu priču Popović bez suvišnog filozofiranja i teoretiziranja.

Njezina umjetnost, prožeta ženskim pitanjima, spolom i rodom, odiše postmodernizmom i zaigranom slobodom vremena u kojem je živjela i stvarala. Vidljivo je kako ju nisu zanimale norme ni trendovi, već neposredno prenošenje osjećaja i poigravanje s tradicionalnim umjetničkim konceptima kojima bi udahnula dozu suvremenosti.

Interdisciplinarnost umjetnosti

Ivana Popović diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a već kao studentica propitivala je povezanost umjetničkih formi i izričaja te se aktivno bavila kazalištem. Svoj razigrani stil koji obilježava parodija i ironija te podrugivanje obrascima modernog života od ranih je dana stvaranja prenijela sve do posljednjih.

Njezin je umjetnički aktivizam i radikalizam duboko isprepleten s osobnim borbama s kojima se suočavala. Osobito je to očito u stalnoj posvećenosti, gotovo fiksaciji na prikaze ženskih tijela. Vagine, maternice i grudi čine velik dio izražajnog opusa Popović, a s obzirom na to da je njezin život bio obilježen borbama upravo s „ženskim“ karcinomima dojke i grlića maternice, to ne iznenađuje.

Iako izložba sadrži radove iz svih područja njezina stvaralaštva, osobito je zanimljiv njezin kostimografski i modni opus kojima je prkosila modnim trendovima te pristupala kreiranju modnih predmeta na jednak način kao što je pristupala kiparstvu – ostavljajući svoje kreacije nedovršenima. Ili barem takvima da takav dojam ostavljaju.

Ispred svoga vremena

U jednoj od arhivskih snimki intervjua, a koji se mogu pogledati upravo na dijelu izložbe posvećenom modnom stvaralaštvu Popović, gdje se tematizira njezina serija projekata „Žrtva mode“ i „Standard konfekcija“, Popović odgovara na pitanje novinarke te govori kako „ona modi pristupa kao i kiparstvu. Ne dovršava djelo jer je sve što je dovršeno, sve što je u potpunosti spoznato – kič“.

Njezina kritika društva i društvenih opsesija, kao što je kompulzivna potrošnja, Popović je svrstala u „modne ljevičare“, pobornike „slow fashiona“ koji kao koncept danas postaje sve značajniji protivnik „fast fashionu.“

Originalnost i kreativnost, kao i sklonost radikalnom izričaju, Ivanu Popović često su koštali sveopćeg odobravanja javnosti, no priskrbili su joj oduševljenje i vjernost manjeg broja pobornika.

„Ljubav i otpor“ svakako je izložba vrijedna posjeta jer se rijetko kada može u jednom izložbenom postavu tako dobro i intimno upoznati rad, ali i iščitati osobnost autora.