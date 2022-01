Glumac Slaven Knezović odigrao je ulogu u novom, hvaljenom filmu "Nebesa", a u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričao je doživljaje sa snimanja, ali je otkrio i neke detalje iz privatnog i poslovnog života.

Naš poznati glumac Slaven Knezović dio je ekipe novog filma "Nebesa" redatelja Srđana Dragojevića, koji je u prosincu prošle godine stigao i u hrvatska kina. Za DNEVNIK.hr je ispričao kako se pripremao, ali i kako mu je bilo raditi na jednom od očekivanijih novih filmova.

"Ja igram manju ulogu u filmu "Nebesa" pa nije bilo potrebe za tako nekom velikom pripremom. Najveći izazov mi je bio suradnja s velikim redateljem Srđanom Dragojevićem i snimio sam svoj prvi kadar u Beogradu, a ostatak filma se snimao u Njemačkoj po lijepom gradiću Weimaru te je bilo ugodno i lijepo snimati naš domaći film u inostranstvu. Snimanje smo završili prije par godina, a dok se to sve montiralo i vidjelo prošlo je neko vrijeme. Ja sam film prvi put imao priliku vidjeti na festivalu u Švicarskoj, bio je i kod mene na festivalu u Mostaru te se radujem novim premijerama", rekao nam je u razgovoru.

Osim glumom Knezović se bavi i produkcijom. Otkrio nam je koji je dio posla lakši. "Da, bavim se i produkcijom osim glumom jer sam možda previše uronio u film, a uz sve još vodim i filmski festival. Pa, najlakše je u svemu tome biti glumac i fokusirati se na svoj lik i svoju ulogu. Ovo ostalo zahtijeva puno organizacijskih i drugih sposobnosti koje očito posjedujem pa mi lakše cijeli taj put ide."

Njegov glumački put je bio dosta zanimljiv, nakon Strojarskog fakulteta bio je u vojsci te je na kraju završio u glumi, a ispričao nam je što je tome presudilo. "Moj životni put je malo zanimljiv i neobičan. Od svoje 11. godine ja zapravo želim biti glumac, no razne peripetije su se pojavile na putu. Već odavno sam se ostvario kao glumac i živim svoj san. U glumi u serijama i filmovima se osjećam baš kao riba u vodi, a ljudi me najviše prepoznaju iz serije "Zauvijek susjedi" koja se već 13 godina negdje vrti", kaže naš poznati glumac.

Već ranije je spominjao da mu je sin Filip u nekoliko projekata bio desna ruka, a ispričao nam je i suradnju na njegovu Mostar film festivalu s čitavom obitelji. "Da, sin Filip mi pomaže oko festivala, a u prošle godine smo obavili 15. Mostar film festival. To je jako naporno i stresno, u to je uključena cijela moja obitelj. Moja sestra Maja, njezina djeca, Filip i još desetak do 20 ljudi. Borim se. Sada smo trenutačno u snimanju mog drugog producentskog uratka, dugometražnog igranog filma "Božji gnjev" redatelja Kristijana Milića, scenarista Josipa Mlakića. Snimamo u Lici, u Korenici smo već od 1. prosinca pa nastavljamo nakon Nove godine još 12 dana u Zagrebu. Film se snima 30 dana i to je moj drugi dugometražni film kojeg obavljam kao producent. Naravno, odigrat ću i neku ulogu u njemu", priča nam glumac.

Ispričao je i koliko je teško spojiti obiteljski život s onim ispred (ili iza) kamere. "Obiteljski život je uvijek teško spojiti s nekom profesionalnom karijerom, ali evo meni je moja obitelj uvijek podrška. Uvijek ih na neki način ja uvučem u sve svoje projekte pa budemo svi zajedno. Raduje me i smiruje kad sam u krugu obitelji, tu punim baterije i uvijek krećem u nove radne pobjede što bi se reklo", zaključio je Slaven Knezović.

U badiću kakav dosad niste vidjeli opet je pomakla granice golišavosti, posebno je zanimljiv donji dio kostima +31

Nema zime za Maju Šuput: U seksi izdanju pokazala je gole noge, a provirio je i komad donjeg rublja! +26