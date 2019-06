Nakon deset godina čekanja u kinima opet možemo uživati u avanturama junaka "Priče o igračkama". Četvrti nastavak ove animirane sage sinkroniziran je na hrvatski jezik, a mi smo razgovarali s glumcem Živkom Anočićem koji je posudio glas novom liku - žlicovilici Viličku.

Mnogima omiljena animirana priča o igračkama iz Pixarove radionice ponovno se vratila u kinodvorane. "Priča o igračkama 4" najnoviji je nastavak crtića iz 1995., koji je bio i ostao jedan od najrevolucionarnijih animiranih filmova svih vremena.

Uz avanture Buzza i Woodya odrastale su generacije, a sada će neki novi klinci ponovno otkriti ljubav prema tim kultnim junacima, ali i ponekom novom. Lik Vilička, plastične žlicovilice s krizom identiteta glavni je pokretač radnje u novoj "Priči o igračkama", a glas mu za hrvatsku verziju filma posuđuje domaći glumac Živko Anočić.

"Veliki sam i dugogodišnji obožavatelj Disney Pixar filmova. Mislim da nisam propustio niti jedan naslov. Usudio bih se reći i da u njima uživam više nego u igranim filmovima", otkrio nam je Živko koji utjelovljuje plahog Vilička koji tek otkriva carstvo igračaka.

"Priča o igračkama" rijedak je primjer franšize koja iz nastavka u nastavak postaje sve bolja, a ne lošija, a i Živko je priznao kako je malo strepio nad time hoće li scenarij biti dostojan originala - srećom, nije se razočarao.

"Kada sam prvi puta vidio da dolazi četvorka iskreno bio sam razočaran. Kao veliki fan "priče o igračkama" uz koje sam odrastao, bojao sam se u kojem smjeru će franšiza otići. Treći nastavak se činio kao savršeni kraj divne priče o igračkama. Sada kada sam pogledao film shvatio sam koliko sam bio u krivu", objasnio je Živko.

Na pitanje koji nastavak mu je bio najbolji, jednostavno je odgovorio - "Svaki slijedeći mi je bio najbolji pa je tako i sada".

Glumac nam je priznao i čime ga je ova bezvremenska priča o ljubavi i prijateljstvu osvojila.

"Ono što me oduvijek oduševljavalo kod "Priče o igračkama" je poigravanje sa različitim filmskim žanrovima, u zadnjem nastavku su to horor elementi. Prepun je referenci iz filmskog svijeta i pop kulture, humor ne igra na sigurnu prvu loptu već se usudi testirati granice korektnosti. Likovi koji su u prošlimm nastavcima možda bili i nedorečeni u ovom su dobili dodatnu dubinu. Priča se prati na više nivoa i prekrasno je da sam i sam odrastajući uz "Priču o igračkama 1,2,3" danas dobio priliku odvesti svojeg klinca na najbolji nastavak do sada", sretno je zaključio Živko.

"Priču o igračkama" možete pogledati u hrvatskim kinima od 20.6. Uvjerite se sami u istinitost Živkovih riječi i pozitivnih recenzija koje hvale ovaj film na sav glas.