Goran Navojec zvijezda je novog filma Srđana Dragojevića "Nebesa" u kojem glumi sveca, a za DNEVNIK.HR je otkrio kako se snašao u toj ulozi i ima li ikakve sličnosti s likom koji tumači.

Pred nadolazeće blagdane u hrvatska kina dolaze "Nebesa", novi film Srđana Dragojevića, redatelja hitova "Parada", "Mi nismo anđeli", "Rane" i "Lepa sela lepo gore".

U "Nebesima" tri čarobne priče smještene su u postkomunističko društvo puno praznovjerja, korupcije i nade, a donose dirljiv i osebujan prikaz božjih čuda.

Jednu od glavnih uloga u ovoj neobičnoj filmskoj alegoriji s elementima crne komedije tumači Goran Navojec kojemu je ovo bila treća suradnja s Dragojevićem. Glumio je u njegovim filmovima "Parada" iz 2011. i "Atomski zdesna" iz 2014. godine.

"Uvijek kada se radi sa Srđanom, prva stvar koja oduševi to je scenarij. Već kod prvog čitanja dalo se vidjeti da je u pitanju jedna nesvakidašnja, neobična priča. Bavljenje ovom temom na način na koji se Srđan bavi kad piše nešto što mi je otpočetka bilo izuzetno primamljivo, a i nastavilo se tako i kasnije. Budući da nam je ovo već treća suradnja, jako se dobro razumijemo, možda čak i bolje nego što bi trebali", kazao je Navojec za DNEVNIK.HR.



"Atmosfera je bila dobra, ali kod takvih velikih filmova, koji zahtijevaju izuzetno puno koncentracije, predanosti i rada promišljaš o svemu što u danom momentu kao glumac moraš izvući iz sebe. Ljudi uvijek misle da je atmosfera na snimanju zabavna, a pogotovo kad su u pitanju neke komedije, ali vrlo često ne stigne biti zabavna. No nije ni cilj da nama bude zabavno, nego gledateljima", naglasio je.



Goran u filmu glumi Stojana, ratnog izbjeglicu i bivšeg vojnog oficira koji od Boga na dar dobiva aureolu, što mu je bilo jedno novo i uzbudljivo iskustvo.



"Nisam još nikad u životu igrao sveca ili anđela, ovisno kako će tko to razumjeti, i to bi bilo najbliže tome da mi je netko ponudio da igram superjunaka, nekog tko ima neke nadljudske moći, a to naš glavni junak u filmu 'Nebesa' ima. Dapače, ne nadljudske, nego božanske", kaže i dodaje kako se za ovu ulogu pripremio tako što je pogledao duboko u svoju božansku dušu.



"Duša svakog čovjeka bi trebala barem jednim dijelom biti božja duša. To smo mogli pročitat na primjer kod Paula Coehla u 'Alkemičaru'", ističe Goran.



"Što se tiče sličnosti sa Stojanom, pa mi u filmu zapravo najmanje vidimo Stojana, više ga vidimo kada postane svetac ili anđeo, tako da bih više sličnosti primijetio u nekim stvarima koje su meni normalne, a drugi ljudi oko mene se tome čude. Tako je i sa Stojanom slučaj, znači ono što bi trebalo donijeti neku sreću, mir i zadovoljstvo u njegovu okolinu, ta pojava nažalost unese strah i nemir, a ljudskoj vrsti je oduvijek jedan od najvećih strahova strah od nepoznatog", kaže naš glumac koji smatra i kako bi bilo divno da je na svijetu više Stojana.



Stojanovu suprugu Nadu u filmu tumači glumica Ksenija Marinković s kojom je Goran već surađivao puno puta, a ovo im nije ni prvi put da su u braku.



"Mi smo već bili u ljubavnim odnosima, recimo u filmu Snježane Tribuson 'Sve najbolje'. U predstavi Hamlet je glumila moju kraljicu majku dok sam ja bio Hamlet. Bili smo i majka i sin, i ljubavnici, i u sretnim i u nesretnim vezama, a sada imamo ovu koju će ljudi imati prilike vidjeti kad film krene u kinima", kaže Navojec.



Kada je riječ o očekivanjima od filma, Goran ističe kako je uspjeh tu vrlo relativan pojam.



"Ne vole svi ljudi iste filmove, to što je neki film primamljiv širokoj masi, ne mora značiti da je dobar, možda je zabavan, možda je vrlo emotivan. Uopće sada ne nastojim umanjit uspjehe broja gledanosti, naravno da je to uvijek zanimljivo, ali to je li nešto hit ili nije, stvarno ostaje ljudima u njihovim srcima. O ukusima se ne raspravlja", smatra.



Uz Gorana Novojca i Kseniju Marinković, koji igraju glavne uloge, u filmu "Nebesa" glume još i Srđan Žika Todorović, Bojan Navojec, Miloš Samolov, Nataša Marković, Radoslav Milenković, Dejan Aćimović i drugi. Producenti su Biljana Prvanović i Srđan Dragojević, a "Nebesa" su prvi film rađen u koprodukciji svih zemalja bivše Jugoslavije. Hrvatski koproducent filma je Studio Dim, a koproducentica nedavno preminula Darija Kulenović Gudan.



Uz gostovanje glumaca i redatelja, "Nebesa" će imati svečane premijere u Zagrebu i Rijeci 20. i 21. prosinca, a na repertoarima hrvatskih kina redovno igraju od 23. prosinca 2021.

