Branka Katić ovih je dana oduševila hrvatsku publiku i to glavnom ulogom u predstavi "Tramvaj zvan čežnja" koja je izvedena u sklopu Kazališta Ulysses na Brijunima.

Legendarna beogradska glumica Branka Katić nakon dugo vremena se vratila kazalištu i u predstavi "Tramvaj zvan čežnja" Beogradskog dramskog pozorišta i BELEF festivala i redateljice Lenke Udovički, besprijekorno odigrala glavnu ulogu i na kraju premijere zaradila glasne ovacije i podigla gledatelje na noge.

"Mislim da smo imali predivnu publiku i koja je s nama bila i ostala od prvog trena. Pitate me kakva očekivanja sam imala od publike, a ja nemam očekivanja od publike, već samo od sebe i tima s kojim radim, da to što radimo, izvedemo najbolje što znamo. Rad na ovoj ulozi i predstavi je bio naporan i predan. Lenka nas je mudro i neumoljivo vodila, željela je da zaronimo u materijal i da vođeni fantastičnim pisanjem Tennesseeja Williamsa utjelovimo likove, tko su zapravo ti ljudi i zašto se ne vide i ne razumiju, a zbog čega se i dogodi taj tragičan kraj", rekla nam je Branka.

A upravo je ona bila prvi i jedini izbor redateljice Lenke Udovički, koja nam je u razgovoru otkrila da nema Branke ne bi bilo ni predstave.

"Ovo je prva velika uloga koju igram poslije mnogo godina. Blanche je kultna i teška uloga. Bilo je zaista toliko važno i dobro da radim to s nekim tko me zna i tko me voli. Ja sam Radin student, Lenka je režirala jednu od mojih diplomskih predstava, mi se već dugi niz godina divno družimo. I upravo je ta ljubav i međusobno poštovanje pomoglo i presudilo da i u trenucima najveće nevjere, straha i nekih nesigurnosti, a koji su vjerujem u ovako zahtjevnom procesu potpuno prirodni, ta je njihova ljubav pomogla da izgradim i osvojim moju Blanche. Ta žena dođe slomljena, očajnički se bori da opstane, ima stravičnu traumu iz mladosti, pretrpjela je velike udarce, tragičan gubitak prve ljubavi, roditelja, posjeda na kojem je odrasla. Trebalo je ući u sva ta stanja, a opet sačuvati vlastiti razum. Ali je divan osjećaj vidjeti koliko publika mari za našu priču i izvedbu, neopisivo sam sretna zbog toga i čini mi se da je moja slomljena Blanche uspjela dati mi krila", zaključila je Branka.

Jedna od kultnih uloga koje je Branka odigrala je lik Ide u kultnom filmu "Crna mačka, beli mačor" Emira Kusturice koji je i nakon 24 godine rado gledan.

"Ja se stalno zafrkavam kako bi mogla snimiti neku novu fantastičnu filmsku ulogu. Kao mlada glumica naravno da sam maštala o tome da radim s Emirom. Išla sam i na audiciju za "Underground", ali sam bila previše jedra da bih glumila djevojku koja je rođena i rasla u podrumu. A Emir mi je, kada smo se prvi put upoznali, rekao da sam odviše lijepa za njegove filmove. Ja sam mu govorila da to nije istina, da nisam lijepa! Tako da kad su me zvali za ulogu Ide mislila sam da se netko šali, stvarno nisam vjerovala preko telefona da se to događa, pogotovo jer sam čitala u novinama da je druga glumica dobila ulogu. Volim to iskustvo, jako sam puno naučila i zaista uživala u svakom danu snimanja. On ima neobičnu praksu da glumcima pokazuje dublove i govori što mu se sviđa, a što mu ne odgovara, kada mu je potrebna promjena ritma, raspoloženja, a to nije uobičajeno. A najuzbudljivije je to što njegova mašta svaki dan domašta nešto čega u scenariju nema, scenarij je samo polazna točka a sve je nekako moguće. Također je volio da mu donosimo prijedloge, da smo aktivni, da nam ne govori on sve. I zafrkavao me da ću ja biti žena redatelj jer sam predlagala puno. Šalio se i govorio "ode ti nama Branka u svijet" jer je znao koliko vole njegove filmove po svijetu i da će mi uloga u njegovom film zaista omogućiti početak internacionalne karijere, kako se i dogodilo“, ispričala nam je Branka.

Iza nje su deseci drugih uspješnih uloga, a otkrila nam je i kako ih bira i što priželjkuje od njih.

"Ne razmišljam tako, nekako vjerujem da ti u životu dođe sve što treba proživjeti, sve što tvoja duša treba proći da bi bila bolje. U odabiru materijala koji želim raditi, bitno mi je kada nešto pročitam da me iskreno zaintrigira i dirne. Ne moram odmah razumjeti zašto mi se nešto sviđa, ja neku žicu nađem, neke boli, neke ljepote, nešto mi mora biti dovoljno interesantno i zahtjevno, da poželim to raditi", priznaje Branka.

Tijekom karijere surađivala je i s brojnim hrvatskim kolegama, a neki od njih su joj posebno prirasli srcu.

"Luciju Šerbedžiju sam upoznala kada smo obje bile djevojčice i od tada njegujemo nježno prijateljstvo. Imala sam sreće da upoznam toliko divnih umjetnika kada sam snimala seriju Novine i gledala predstave u zagrebačkim kazalištima. Stekla sam nove prijateljice, divnu Tihanu Lazović, Marinu Redžepović, Olgu Pakalović. Na snimanju smo se jako lijepo družili. Ta uloga mi je izuzetno važna jer je kompleksna i odlično napisana i prepuna kontradiktornosti koje je čine još zanimljivijom. Prije toga sam bila dosta dugo živjela u inozemstvu i radila sam, imala sam sreće, ali te uloge često nisu bile dovoljno zahtjevne. I onda je došla ponuda Drugog Plana i imala sam nevjerojatno iskustvo, ekipa Novina je najmanja, a najbolja ekipa s kojom sam radila, dotakli smo ozbiljne teme koje su važne i aktualne po cijelom svijetu. Jako mi je drago da smo postigli tako veliki uspjeh. Redatelj Dalibor Matanić najveće je srce ovog svijeta, ima potpuno nevjerojatno energiju i lakoću da se jedan težak i zahtjevan materijal snimi u atmosferi mđusobnog uvažavanja i neke lakoće u kojoj svatko osjeća i slobodu izraza i radost što je tu“, pojasnila je.

Branka je na Brijune stigla nakon 13 godina i nije krila oduševljenje koliko joj je to drago, a rekla nam je i po čemu će pamtiti svoje brijunsko ljeto.

"Lijepo je biti ovdje, u ovom malom raju na zemlji. I lijepo je vidjeti kako razni umjetnici dolaze sa svih strana, u ovu prava oazu zaljubljenika u umjetnost. Ova suradnja je prava kruna dugogodišnjeg prijateljstva, poštovanja i ljubavi koje osjećam prema Lenki i Radetu i svemu što su stvorili ovdje. Zaista je čarobno", smatra Branka.

A nakon ljeta već ju čekaju i novi poslovni planovi i nove uloge.

"Radit ću debitantski film Deana Radovanovića.. On je veoma zanimljiv mladi redatelj, veoma specifičnog senzibiliteta, po njegovom scenariju radimo psihološki triler koji ima kvalitetu vira koji te vuče prema dolje, bit će naporno ali i uzbudljivo. A poslije toga bih opet trebala raditi s Matanićem drugu sezone "Šutnje", pišu sasvim novu ulogu za mene, nisam još pročitala, ali vjerujem da će biti odlična” najavila je Branka.

