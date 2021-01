Razgovarali smo s popularnom domaćom Instagram pjesnikinjom koja se krije iza pseudonima Ankorana i ne otkriva svoj pravi identitet.

Društvene mreže, posebice Instagram, mnogima su olakšale put do slave, a u svijetu modnih i beauty influencera istaknuli su se i Instagram pjesnici.

Trend koji je započela kanadska pjesnikinja indijskog podrijetla Rupi Kaur doživio je golemi uzlet nakon što je ona stekla svjetsku popularnost i objavila zbirku pjesama koja je prevedena na preko 40 jezika i prodana u više od 4 i pol milijuna primjeraka.

Rupinim stopama krenuli su mnogi, no istaknuli su se samo oni najkvalitetniji i najoriginalniji, a u tu se kategoriju uspjela svrstati i jedna hrvatska pjesnikinja.

Na Instagramu se krije iza profila Ankorana i jedino što je poznato o njoj jest da je Dalmatinka, a iako je potpuno anonimna, ima preko 3 i pol tisuće pratitelja.

Otkrila nam je kako je sve krenulo i kakvi su joj planovi za dalje.

"U vrijeme kad sam krenula s pisanjem, živjela sam u Zagrebu, bilo je ljeto, nisam mogla doma u Dalmaciju i svoju nostalgiju liječila sam pisanjem. Uz to, bilo mi je i grozno dosadno, a kad je čovjeku dosadno, svašta mu padne napamet, tako i pisati poeziju", ispričala nam je Ankorana čiji pseudonim u prijevodu sa starog dalmatinskog dijalekta znači "usidrena".

Dalmacija je glavni motiv u njezinim pjesmama koje piše i isključivo na dalmatinskom dijalektu, a kaže i kako upravo zbog toga nije očekivala ovoliku popularnost.

"Kad san krenula s tim, znala san da imam nešto što je ni tamo-ni ovamo. To nije neka teška poezija nego lagana, ljetna poezija, ali ipak poezija. Uz to, moje teme su vezane uz Dalmaciju i koristim isključivo dijalekt pa se nisam nadala da ću doprijeti do šireg kruga ljudi. Ali, eto, ispalo je da san se prevarila, što je super. Volim kad se prevarim, život bude uzbudljiviji", priznaje.

Na društvenoj mreži prisutna je od lipnja 2019. godine i od tada je objavila preko 140 pjesama, a otkrila nam je što je potiče na pisanje.

"Inspiraciju pronalazim u nekim polumomentima kojih ljudi najčešće nisu ni svjesni, a njihov život čine baš takvim kakav je. Takve momente uočim, a onda preko pjesama pomažem drugima da ih uoče i cijene ili oplaču", kaže anonimna pjesnikinja i dodaje kako je tematika njezinih pjesama more, ljubav i obitelj, a glavna poruka "ako imaš sve troje, sretan si čovjek".

Od pjesničkih uzora izdvaja Korčulanina Danijela Dragojevića uz kojega ju, kako ističe, veže ista ljubav prema moru.

"Sumnjam da će se ikad pojaviti netko na njegovom nivou, a kamoli da ću to biti ja", skromno govori Ankorana koja je tijekom svoje relativno kratke pjesničke karijere već dobila i priznanje struke.

"Nedavno sam izabrana u širi krug natječaja Post Scriptum za književnost na društvenim mrežama što mi je značilo jer su komisiju činili književnici", pohvalila se, a otkrila nam je i da ima pratitelje i među poznatim Hrvatima.

"Svoje pozitivne komentare su mi dali Marijan Ban, Zorica Kondža, Ivana Runjić... Sve ljudi iz 'mog bazena' čije mišljenje cijenim. Također, jako me obradovala poticajna poruka pjesnikinje Monike Herceg", kazala nam je Ankorana koja zasad još ne planira otkriti svoj identitet, a poznat je samo njezinim bližnjima.

"Anonimna sam jer želim naglasak staviti na tekst, a i na neki način se distancirati od njega. Recimo, nerijetko me sudbine bliskih ljudi toliko pogode da je onda moja pjesma samo medij putem kojeg će njihova priča doći do većeg broja ljudi. Također, ljudi su skloni tražiti autora u tekstu, ali koliko god je pjesma autorova, ona pripada svakome tko se s njome poistovjeti", ističe pjesnikinja.

Od pjesništva na Instagramu, kaže, ne može se živjeti i ona na tome zasad nije zaradila ništa, no otkrila nam je i da uskoro planira objaviti zbirku pjesama koja je već u procesu realizacije.

"Možda se ne bih odvažila na izdavanje zbirke da mi ljudi svojim pozitivnim reakcijama nisu davali zeleno svjetlo", kazala nam je Ankorana koja nije sigurna može li se svrstati u kategoriju Influencerice.

"Ako je neka površna definicija influencera 'netko tko utječe na nekoga', onda možda i jesam, nisam o tome razmišljala", priznaje i dodaje kako bi ona svojim pratiteljima voljela "prodati" poeziju, more, ljetni dan i ljubav.

Poruka koju bi htjela poslati drugima jest da život ne shvaćaju preozbiljno.

"Ne trebate u životu napraviti ništa spektakularno da biste se ostvarili. Živite ga jednostavno, neka vam svaki dan bude kao ljetni dan u kojem ne radimo ništa posebno, a svejedno u njemu guštamo", poručuje Ankorana koju, osim na Instagramu, možete pratiti i na Facebooku te Twitteru.