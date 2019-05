Američka serija 'Good Doctor', nastala od kreatora popularne serije 'Dr. House' (David Shore), koja je s emitiranjem započela prošlog ponedjeljka na Novoj TV, iznjedrila je izvanredne rezultate.

Kao da se Freddie Highmore pokušava iskupiti. Nakon što je pet sezona igrao Normana Batesa, ubojicu iz Psiha u seriji Motel Bates, ovaj britanski glumac sada spašava živote kao dr. Shaun Murphy u ABC-jevoj hit-seriji Good Doctor.

Ova medicinska dramska serija iz pera tvorca serije ''Dr. House'' Davida Shorea propitkuje stigme koje okružuju osobe s autizmom kad se Shaun zaposli kao kirurg na specijalističkom stažu unatoč protivljenju nadređenih koji su skeptični prema njegovu stanju i načinu na koje ono utječe na njegov rad. Highmore jednostavno nije mogao odoljeti izazovima i prilikama od kojih je satkan Shaunov svijet.

''Good Doctor'' je tradicionalna medicinska proceduralna serija, ali žargon ne smeta razvoju lika.

''Upravo tako. Dio privlačnosti proceduralnih serija općenito leži u kontinuitetu i dosljednosti iz tjedna u tjedan. Točno znate što ćete dobiti. Međutim, imam osjećaj da moj lik Shaun malčice izlazi iz toga kalupa jer se tijekom prve sezone jako promijeni. Preskočite li nekoliko epizoda, propustit ćete to putovanje. Baš je zato to lik kojeg je uzbudljivo igrati. Većina TV mreža željela bi da ostane isti iz tjedna u tjedan. Željeli bi ograničiti njegov napredak. Uzbudljivo je istraživati, a upravo je u tome David Shore genijalan, kako svaka epizoda utječe na njega i mijenja ga. Nije riječ samo o Shaunu. On utječe i na ostale te čini bolnicu boljim mjestom. Nadam se da će dr. Melendez (Nicholas Gonzalez) biti nešto manje onaj tipičan dr. Melendez kako bude provodio vrijeme sa Shaunom'', govori Freddie.

Jeste li mnogo vremena proveli uspoređujući Shauna s Normanom Batesom kojeg ste igrali u Motelu Bates?

''Shaun je čista suprotnost [smije se]. Iako bih dovijeka mogao objašnjavati zašto Norman nije pravi antijunak, no imao je svojih mana, Bates je zapravo krasna ljubavna priča o divnom mladiću i njegovoj majci.

Mislim da je gledateljima ''Good Doctor'' pravo osvježenje. Gotovo je suprotan težnji da sjednete i gledate mračnu seriju. Utješno je doći kući nakon napornog dana i pogledati epizodu ''Good Doctora'' jer to nije teška serija. Ako gledate Motel Bates, potražit ćete kao ravnotežu nešto što nije mračno i ne plaši vas prije odlaska na počinak'', objašnjava Freddie.

Imali ste tri dana da se prebacite.

''Tako je, tri dana između završetka snimanja ''Motela Bates'' i početka ''Good Doctora''. Nisam to planirao. Da ste me pitali prije nego što sam dobio scenarij, nakon olakšanja što smo završili snimanje sezone koja nas je sve iscrpila, mislim da bih rekao da se veselim novim prilikama koje ne uključuju snimanje serija.

No tada je stigao scenarij i kad sam uvidio da je uistinu moguće pronaći tako zanimljiv lik samo tri dana nakon završetka snimanja prijašnje serije, prihvatio sam to kao prst sudbine. Bez kolebanja sam pristao te sam se vratio u Vancouver. Činilo se da nije riječ samo o zanimljivom liku nego i o važnoj seriji koja pripovijeda važnu priču.

Do koje mjere serije imaju moć promijeniti svijet, diskutabilno je, ipak je to samo serija. No volim misliti da je važno na televiziji portretirati likove poput Shauna na način na koji naša serija to radi jer to prije nije napravljeno'', govori glumac.

U čemu po vama leži snaga ovog lika?

''Nadam se da se Shaun ne obraća samo ljudima s autizmom, nego svima koji se osjećaju drukčije ili marginalizirano u društvu te su zakinuti ili iz nekog razloga nisu dobili priliku dokazati se. Svi u spektru su različiti. Čak se ni ljudi s autizmom neće poistovjetiti sa Shaunovim iskustvima. No već je i njegovo zapošljavanje, sama rasprava treba li osobu poput Shauna zaposliti u bolnici vrlo važna. Pomislili biste da je društvo napredovalo, ali ja mislim da je stvarnost itekako drukčija'', kaže.

U drugoj sezoni pridružit ćete se scenaristima te ćete čak i režirati jednu epizodu, kao i u Motelu Bates. Jeste li razmišljali o tome već u prvoj sezoni ili ste najprije željeli dobro upoznati lik?

''Od samog sam početka otvoreno o tome razgovarao s Davidom. Uživao sam u stupnju uključenosti u ''Motel Bates'', u doprinos koji nadilazi glumu. Kad radim na nečemu, u potpunosti se tomu posvetim. Kako je snimanje Batesa odmicalo, bilo bi neobično da se nisam želio uključiti u samo pripovijedanje. Uložite u nešto četiri-pet mjeseci pa je neiskreno ako odete na godišnji odmor sa stavom „Vidimo se na snimanju, tek ću tada vidjeti što ste smislili za Normana.“ Zato smo odmah o tome razgovarali i David je bio vrlo otvoren prema ideji. S njim je divno raditi i surađivati. U prvoj sezoni, kao što ste rekli, želio sam se usredotočiti na lik te sam vrijeme posvetio tome. Ali od samog sam početka uključen kao producent.

Baš kao i na Motelu Bates, smatram da je moja uloga biti iskren kao glumac, scenarist i redatelj te podupirati Davidovu viziju. On je odličan vođa jer je vrlo otvoren prema suradnjama, no istodobno vrlo jasno zna što želi. Oko toga se slažemo, sa sličnim senzibilitetom i na sličan način pristupamo Shaunu'', otkriva.

Dva ste mjeseca u Los Angelesu pisali svoju epizodu.

''Više-manje. Smiješno je kako se kod mene sve brzo odvija. Prije točno godinu završili smo pilot-epizodu i iščekivali što će biti, hoće li serija biti među odabranima. Sjećam se da sam čitao na Deadlineu da je privukla pozornost i čuo pozitivne komentare, ali sve to uvijek treba uzeti sa zrncem soli'', zaključuje.

Koliko ste detaljno istraživali autizam?

''Imali smo osjećaj da će se u pilot-epizodi donijeti odluke kojih ćemo se poslije morati držati, hrabre odluke o Shaunovu autizmu te načinu na koji on utječe na Shaunov život u bolnici i da je to nepromjenjivo. Morali smo mnogo toga dokučiti jer su te odluke možda važnije od odluka na drugim radnim mjestima gdje imate nešto više vremena da se snađete i prilagodite. Nikad u životu nisam toliko istraživao zbog uloge. Mjesec dana sam čitao knjige o autizmu i gledao dokumentarce. Mnogo smo razgovarali s konzultantom. No negdje u isto vrijeme morao sam dati Shaunu i nešto po čemu će biti jedinstven: razmisliti o njegovim željama i osobinama. Razmisliti u kakve bi se osobe mogao zaljubiti. To su stvari koje nisu nužno povezane s autizmom. Morao sam istražiti kako bi se njegovo stanje manifestiralo, ali isto tako i nesputano djelovati na snimanju: činiti ono što instinktivno djeluje ispravno. Ima jedna fraza koja se često koristi u zajednici autista: kad upoznate osobu s autizmom, upoznali ste jednu osobu s autizmom. Shaun ne može predstavljati sve osobe iz spektra, niti će ikad to moći te to ne treba očekivati. To mi je dalo osjećaj slobode'', priča.

Glumac se ponajviše izražava emocijama pa igrati lik koji se izražava drukčijim emocionalnim jezikom predstavlja veliki izazov. No je li Shaun uistinu toliko različit od drugih likova koje ste igrali?

''Imate osjećaj da je Shaun drukčiji, ali svi likovi koje igrate su drukčiji, a uvijek istim alatom stvarate lik. Potrebno je shvatiti emocije lika u svakom trenutku. Scene su zanimljive zbog načina na koji se emocije mijenjaju. Nema smisla igrati scenu ako su na kraju svi u stanju u kojem su bili na početku.

Brzo je postalo jasno da je stereotip o osobama s autizmom posve pogrešan, smatra ih se bezosjećajnima.

Naravno da to nije istina. Shaun je često preplavljen emocijama. Ima isti raspon emocija kao i neurotipične osobe, samo ih drukčije izražava. Kao glumac znate kako se on osjeća.

Ima jedan dokumentarac, Autism in Love, koji mi je bio iznimno koristan. Jako mi se sviđa što se taj dokumentarac ne bavi prvenstveno svakodnevnim izazovima s kojima se ljudi s autizmom suočavaju. I mi smo odabrali taj pristup. Bavi se ponajviše ljubavlju i vezama, nastojanjem da nekoga pronađete te čežnjom za partnerom ili gubitkom partnera. Mislim da je izvrsno što se odmaknuo od tradicionalnog pristupa autizmu, a to su teškoće i loše strane, te slavi drukčiji pogled na svijet.

O tome je i film Temple Grandin. Shaun nije Temple Grandin, ali ona nas potiče da slavimo načine na koje ljudi s autizmom razmišljaju drukčije. Shaunov mozak ima genijalnu sposobnost vizualizacije koja mu omogućava da riješi određene, ali ne sve, medicinske slučajeve.

Moramo emocionalno krenuti na put sa Shaunom, ali on ne može promijeniti svoju srž. On se ne može promijeniti kako bi ga drugi shvatili. Međutim, nadam se da će zahvaljujući ovoj seriji neurotipične osobe pokušati shvatiti ljude s autizmom'', rekao je na kraju.