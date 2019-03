Sedam godina nakon što je Hrvatska bankrotirala, u njoj živi 2 milijuna ljudi. U BiH je zabranjena konzumacija alkohola, a Slovenija radi na ostvarivanju svojih teritorijalnih pretenzija i stvaranju Velike Slovenije. Lijepu je našu zahvatio virus koji ljude pretvara u zombije, a jedini koji su imuni su – Srbi.

Tako bi se ukratko mogla opisati radnja „Posljednjeg Srbina u Hrvatskoj“, prve hrvatske zombi-komedije i dugometražnog prvijenca Predraga Ličine.

Zabavan, samoironičan, sulud, otkačen i urnebesno duhovit, film se vješto poigrava s balkanskim stereotipima, a o temama koje su u Hrvatskoj aktualne od 1945. preko 1995. pa sve do danas, progovara zafrkantski, blesavo i bez trunke političke korektnosti istovremeno nikoga ne vrijeđajući jer se eto, sprda sa svima podjednako.

U raznolikoj glumačkoj postavi nijedan glumac ne dijeli nacionalnost svojeg lika pa tako Hrvat glumi Srbina, Srpkinja Hrvaticu, Hrvatica Slovenku, a Srbin Amerikanca.

Dado Ćosić glumi ustašu Maksa kojem se cijeli svijet sruši kad nakon ugriza zombija shvati da je poluHrvat-poluSrbin, Hristina Popović glumi Hrvojku Horvat , nacionalnu filmsku heroinu navučenu na heroin i zvijezdu domoljubnih trash akcića. Krešimir Mikić jedan je od prvih Srba koji su otkrili kako su imuni na virus te s mladim ustašom, hrvatskom filmskom zvijezdom i tajanstvenom poslovnom ženom kreće u obranu svoje domovine.

Za to vrijeme znanstvenici iz Švedske rade na otkrivanju seruma (iliti „serbuma“) dok američki general (Sergej Trifunović) na Hrvatsku želi baciti bombu, a Severina se bori za prava živih mrtvaca jer na kraju krajeva i „zombiji su ljudi“.

Koncept zombija ili živih mrtvaca krajem 60-godina prošlog stoljeća popularizirao je George A. Romero svojom kultnom „Noći živih mrtvaca“, a iako je na prvi pogled riječ o jeftinim horor stvorenjima, zombiji su uvijek na simboličkoj razini ukazivali na aktualne društvene probleme. U „Noći živih mrtvaca“ čija je radnja smještena u trgovačkom centru, zombiji su zapravo dali kritiku konzumerizma dok se u izvrsnoj britanskoj mini seriji „Dead Set“ koncept živih mrtvaca koristi kao kritika društva opsjednutog celebrity kulturom i skandalima.

U prvom hrvatskom zombi filmu, živi mrtvaci su svojevrsna metafora za šupljoglav narod koji odluke donosi po inerciji i vjerno slijedi svoje instinkte bez ikakvog kritičkog razmišljanja. Da ne bi bilo zabune, iako „Posljednji Srbin u Hrvatskoj“ ima i elemente satire, on je prije svega komedija i to ona zbog koje ćete se ,vjerovali ili ne ,smijati na glas. A to, kad govorimo o hrvatskim komedijama, nije mala stvar.